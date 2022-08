Fernando Rivera Calderón entrega una carcajada cósmica

Fernando Rivera Calderón (Ciudad de México, 1972), músico, conductor de televisión, narra-dor, poeta y ensayista, autor del Diccionario del caos (2013), del poemario Llegamos tarde a todo (2017) y de la novela Los mariachis callaron (2018), entre otros libros, da a conocer El Ambiguo Testamento (Reservoir Book, 2022): volumen donde el presentador del popular programa televisivo Me canso ganso despliega los entramados de una divertida bitácora de sagas sobre el origen del universo.

“En el principio no era el Verbo. En el principio era el silencio y Dios padecía un tremendo bloqueo creativo: el famoso miedo frente al universo en blanco. Emborronaba proyectos de Creación, los arrugaba y los arrojaba al suelo. Estaba tan frustrado que sentía la tentación de plagiarse una gran obra ya creada. Y quizás lo hizo”, apuntan los editores en la cuarta de forros.

El lector tiene en sus manos un excéntrico cuaderno integrado por especulativos textos que dan instrucciones de cómo realizar un Big Bang; invitación a ser testigo de una discusión entre Zeus, Quetzalcóatl y Shiva; presenciar el duelo entre el arcángel Metatrón y la criatura Cthulhu; ser partícipe de una tragicomedia de partículas elementales; y hasta la posibilidad de inquirir sobre la teoría del Universo como la “reverberación de la gran carcajada cósmica”.

“Este nuevo libro fue escrito en diferentes etapas: quizás todo comenzó con la experiencia terrorífica que tuve con el terremoto de septiembre de 2017 a la que se sumaron momentos críticos de la pandemia; no puedo dejar de referir los estragos de crisis económicas recientes, aunado a mi particular interés de explorar temas apocalípticos. Se me presentó el dilema de escribir sobre el fin del mundo o hablar sobre el origen del universo: opté por lo segundo, apelé a mis lecturas sobre religión, mitología, filosofía y ciencia. Conformé este enigmático y misterioso testamento”, precisó en entrevista con La Razón, Fernando Rivera Calderón.

Se conjunta todo lo que soy o que aparento ser: músico de rock, actor de cabaret, periodista, poeta y humorista. Los editores me presentan como un profeta

Fernando Rivera Calderón, Escritor

¿Textos lúdicos sobre los mitos fundacionales? Especulación sobre la génesis del universo en un despliegue en el cual apelo al conocimiento científico, a lo mitológico, lo religioso y, asimismo, recientes sagas de la modernidad en referencia al dinero y las drogas.

¿Apelación a juegos lingüísticos, referencias bíblicas, apropiaciones, aforismos y crónicas? Se conjunta todo lo que soy o que aparento ser: músico de rock, actor de cabaret, periodista, poeta y humorista. Los editores me presentan como un profeta.

¿Groucho Marx, Woody Allen y Lovecraft? Tres autores muy presentes en mis intereses creativos: Marx, Lovecraft y Allen. Pero también hay referencias de Borges, García Márquez, Pessoa, el Génesis bíblico y hasta de la teoría de la evolución de la especie.

¿Provocar la risa para invitar a la reflexión? No quiero ser presuntuoso; pero, en estas páginas hay un llamado a cavilar sobre la condición de la naturaleza humana. Ya lo dije y lo repito: propongo una nueva e incluyente mitología en coordenadas humorísticas provocadoras y sediciosas. Recurro a toda la ambigüedad posible para especular.

El dato: Fernando Rivera Calderón es conductor del programa Me Canso Ganso, que se transmite en el Canal 22. Es autor de los libros Diccionario del caos y Llegamos tarde a todo.

¿Farsa y escenas de cabaret? Presento una tragicomedia cósmica en un acto infinito en la que parecen quarks, protones, neutrones, bosones, neutrinos y gravitones. También aparece una puesta en escena robada al cabaret donde deidades como Ra y Huitzilopochtli, Buda y Quetzalcóatl, Zeus y Jesucristo, Cronos, Alá y Tezcatlipoca, por ejemplo, discuten entre ellos.

¿En el principio los humanos crearon a Dios? Todo es muy confuso. El ser humano cuando nombra crea sentido; entonces, ¿crea a un Dios capaz de crearlo a él? ¿Quiénes somos? Todo indica que Dios creó los cielos y la tierra y dijo: “Haré al ser humano a mi imagen y semejanza”. Dios en realidad, creó la nada.

El Ambiguo Testamento