Gastón García Marinozzi presenta novela sobre el fin del amor

Gastón García Marinozzi (Córdoba, Argentina, 1974): narrador, periodista, dramaturgo, guionista y ensayista, colaborador de importantes revistas y periódicos mexicanos, españoles y argentinos (El Clarín, Reforma, Letras Libres, El País, El Mundo...). Autor de exitosas novelas, entre las cuales destacan Viaje al fin de la memoria (2015) y El libro de las mentiras (2018). La crítica especializada ha dicho que sus narraciones oscilan entre lo melancólico y lo perentorio con una dosis de erotismo y desolación muy sugerente.

Los lugares verdaderos (Alfaguara, 2022), tercera entrega novelística de García Marinozzi donde se relata la interrupción de la alianza matrimonial de los protagonistas, Pedro y Ana; asimismo, se describen los episodios del desenlace-anulación de todo aquello que han edificado juntos. Recuento y repaso por los mecanismos de comunicación, los cuales funcionaron durante años, ahora ensombrecidos por la irrupción de la terminación del amor.

Cena del 24 de diciembre: reunión de amigos y familiares. Nadie sabe de la decisión de Pedro y Ana; sin embargo, esa Nochebuena se convierte en el espacio en que Pedro hará un balance del tiempo compartido con Ana, además de un inventario de las culpas y prudencias. “Una novela sobre el fin del amor, que nos va envolviendo con la cadencia de las despedidas, y mostrando las grietas que se abren en las relaciones de pareja, los amigos, y en todo lo que se ha construido”, apuntan los editores en la cuarta de forros.

“Todo nace de un breve fragmento de Moby Dick, de Herman Melville: ‘No está en ningún mapa. Los lugares verdaderos nunca lo están’. Esa frase siempre me llamó la atención. ¿Dónde están las zonas verdaderas, las que importan en una relación sentimental? Creo que no están en el mapa que se construye con el paso del tiempo. Mi interés era referir la separación desde el espacio del amor en la búsqueda de esa cartografía que nos define y que no está visible”, comentó en entrevista con La Razón, Gastón García Marinozzi.

Asunto propenso a una acotación sentimental de enumeraciones dramáticas. ¿Qué hace usted para evitarlo? No quería caer en el melodrama, siempre lo tuve en cuenta. Me interesaba mostrar ese lado poco abordado en la voluntad de cómo los protagonistas asumen la separación, sin aspavientos y con total naturalidad.

La vida es mudanza. Pedro y Ana se separan después de muchos años, de pronto un día sin tantas discordancias ni algarabías, descubren que el amor muere

¿Cuatro apartados: progresión de un ‘día luminoso’, triste y también concluyente? Sí, la novela abarca un solo día y la estructuro en cuatro capítulos: “Mañana”, “Tarde”, “Noche” y “Madrugada” que van ascendiendo arropados por los ‘compases armoniosos y frágiles’ de los desencuentros.

¿El paso implacable del tiempo configura los actos de los protagonistas? La vida se impone de manera irremediable, eso no se puede eludir. Con el paso del tiempo, todo se amolda, todo toma su lugar. En esta novela son significativos los recuerdos con los cuales los personajes se reconcilian por la fuerza vital que irradian.

¿Balance y sumario de un amor que termina? La vida es mudanza. Pedro y Ana se separan después de muchos años, de pronto un día sin tantas discordancias ni algarabías, descubren que el amor muere. Presentación de un ‘duelo luminoso’: se despiden de los amigos, de los escenarios compartidos y hacen una lista donde categorizan las acciones buenas y las cosas malas.

¿La vida más allá de la desavenencia? Reafirmo a la vida por encima de los trances. La vida se impone a pesar de las rupturas. La vida tiene la capacidad de poner las cosas en su lugar con total y absoluta imparcialidad.

¿La nostalgia sufraga los folios de esta novela? Hay una presencia de la nostalgia en todas mis novelas que no sé de dónde viene, quizás aflora en mi búsqueda afanosa de querer contar las complejas circunstancias de las relaciones humanas.

¿Episodios autobiográficos en algunos pasajes? No hay nada autobiográfico, en todo caso afirmo que hay sentimientos autobiográficos, imposible dejar de volcar y entretejer emociones íntimas cuando se escribe.

Son las cuatro de la mañana y un sucedáneo de listas despierta a Pedro que, con una oreja aún hundida en la almohada y entre las sombras de la noche, observa el pelo revuelto de Ana que duerme a su lado. De los quince años que llevan juntos, Pedro Ruiz puede buscar y encontrar, entre las trampas de la memoria, el cansancio y el olvido, otra lista con las escenas de amor, pasión y compasión, que son, piensa, de las mejores cosas que tiene en común con Ana. Algunas no han sobrevivido al tiempo, pero otras siguen impolutas al paso de los años. La lista del amor que nunca se acaba. La lista de la resistencia de la vida: alguna canción en el piano, las veces que duermen abrazados guarecidos de la lluvia del verano, los juegos en el sillón, las noches en las que se extrañan. Las veces que se excita, piensa Pedro, las veces que el mundo depende de su ausencia fugaz (…)

