Hiram Ruvalcaba explora en las espirales de la paternidad en "Padres sin hijos"

Hiram Ruvalcaba (Zapotlán el Grande, Jalisco, 1988): cronista, narrador, periodista, docente, traductor y acreedor de varios galardones literarios (Premio Nacional de Cuento Joven Comala, 2018; Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, 2020...) con un aval de tres libros de cuentos (El espectador, 2013; Me negarás tres veces, 2017; La noche sin nombre, 2018) y asimismo, de varios volúmenes de traducciones.

En las mesas de novedades de las librerías se encuentra Padres sin hijos (Editorial Universitaria UANL, 2021), cuaderno de relatos con el que Hiram Ruvalcaba se alzó con el Premio José Alvarado de Cuento, 2020, convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ocho historias que exploran los resortes de las relaciones paterno-filiales en la conformación de atmósferas infaustas habitadas por personajes acechados por animosidades, aversiones, recelos, coacciones y culpabilidades, quienes se preguntan: ¿qué es un hijo?

“La literatura se incuba desde obsesiones, miedos, preocupaciones, especulaciones oscuras que rondan. En esta obra exploro la paternidad principalmente desde la pérdida: aparecen dos textos con la temática del feminicidio y otros con sucesos relacionados con la enfermedad; pero, a mí lo que más me interesaba indagar, era en esa extrañeza, que es la paternidad. Me daba vuelta en la cabeza, me interesaba ver el asunto desde el lado del quebranto”, expresó en entrevista telefónica con La Razón, Hiram Ruvalcaba.

¿Libro ‘pandémico’? El año 2020 fue anómalo, inusitado por la irrupción de la pandemia, que trastocó todo; sin embargo, en mi caso ha posibilitado el crecimiento de la relación con mi hijo. Me he dedicado a estudiar teoría literaria en el entorno de la composición narrativa. Sí, el Premio lo anuncian en plena pandemia, en ese sentido es un libro ‘pandémico’.

¿Paradójico título: ‘Padres sin hijos’? Hay una nostalgia y un dolor en la posibilidad de ser padre, pero sin hijos. Ahí está la propuesta que hago desde la perspectiva de la calamidad, del deterioro humano que se produce en esas circunstancias. ¿Qué sentirá un padre al perder un hijo? Hablo desde la pérdida física, telúrica, cotidiana del ser humano.

Los hijos sin padres son huérfanos. Pero, ¿los padres sin hijos qué son? Todo surge de una cita de la cuentista colombiana Margarita García Robayo: “Ni siquiera hay un nombre para designarnos a nosotros, los hijos sin padres son huérfanos, pero ¿los padres sin hijos qué son?” Creo que esa pregunta recorre todo el ánimo del libro.



¿Consignaciones de un padre violento en los relatos “Visita familiar 1” y “Visita familiar 2”? En realidad, lo que hice fue fragmentar la trama en dos partes desde tiempos distintos con el objetivo de contar el pasado violento del personaje. La puerta de entrada y el patio del cosmos de esa paternidad encarnada en el pasado de un niño que deja de lado un suceso que lo marcó: el asesinato de su madre.

¿También la del padre impotente ante el hijo enfermo a punto de morir? El cuento “Elefantes marinos” retrata a un padre desesperado frente a la enfermedad del hijo. ¿Qué sentirá un padre al perder un hijo? Hablo desde la pérdida física. Los hijos enfermos son como una pústula que dura según el calado de la lesión: el padecimiento del hijo.

¿Hemingway y el recurso del iceberg en “Por qué no hablas con él”? Escritor determinante en mi formación como narrador. Otra vez, insisto en el sentido de pérdida: la punta del iceberg se oculta en el dolor, en la turbación de afrontarse a un hijo no deseado.

¿Recurrencia del recurso elíptico? Como narrador me interesa las acciones que derivan de un antecedente dramático, quizás sean algunos ecos heredados de lectura de Carver, Cortázar, Chéjov y Poe.

¿Preferencia por la tercera persona narrativa? El primer relato juego con la segunda persona y en el último con el Yo. Parece que me siento más cómodo con la tercera persona narrativa.

¿Libro concebido desde el desconsuelo? Sí, Padres sin hijos está escrito desde los territorios del dolor, desde la violencia y reitero, desde la pérdida.

