Indaga en la irreverencia de Nahui Olin

¿Qué hay detrás de la musa, poeta y artista plástica que trascendió con el nombre de Nahui Olin? ¿Fue realmente libre? Son muchas las preguntas que podemos hacernos en torno a una figura que sigue sorprendiéndonos. ‘La mujer de sol de ojos infinitos’ que sedujo al pintor Dr. Atl. Nahui Olin. La Loca perfecta (Lumen, 2020), de Valeria Matos: proyecto literario en formato de novela-poema que escarba en la voluntad impetuosa de la modelo de Diego Rivera y Edward Weston.

Más que un texto biográfico, el lector se acerca a las improntas del “temperamento volcánico” de una de las más controversiales creadoras del siglo XX mexicano. Años treinta, la presencia de Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado y Frida Kahlo abre nuevos cauces en los terrenos del arte. María del Carmen Mondragón (Ciudad de México 1893-1978) sería rebautizada como Nahui Olin entre los brazos del Dr. Atl, para protagonizar eventos memorables y provocativos en un trayecto entrecruzado con algunos artistas trascendentales de su tiempo hasta ese destino seductor de una muerte en soledad rodeada de gatos y evocaciones.

“Nahui Olin infringió las normas sociales de su tiempo a través de una sexualidad sin simulaciones; fue una mujer constreñida a las expectativas de la sociedad que la asfixiaba. No quise redactar una biografía, hay muchas: me interesaban los rasgos más exclusivos de la artista, su lado humano que ha sido calificado como ‘contradictorio y complejo’; a mí siempre me ha inquietado su sensibilidad y más que todo, sus actos provocativos en la espiral del ejercicio de una libertad acuciosa”, comentó para La Razón Valeria Matos.

¿Desmitificación del personaje? Reconstruyo algunos incidentes de su vida para asimismo trazar las coordenadas en que otras mujeres también buscaban un resarcimiento. Hay una desmitificación en el hecho de que ella es la puerta para que las mujeres de hoy puedan repensar su cuerpo y su erotismo.

¿Apelación a un poema narrativo intermitente como la vida de Nahui Olin? Labro un discurso, quizás poético o quizás confesional, para desde ahí desarticular ciertos mecanismos de opresión masculina. Intenté rebasar a la mujer y a la artista: verla desde otro lente en la búsqueda de su totalidad.

¿Texto de afinidades emocionales? Cuando la descubrí en mis años adolescentes, me enamoré de ella al instante. Pero a lo largo de esa seducción la fui cuestionando: encontré que no era tan perfecta después de todo. Cuando llegué a un rompimiento con sus arrojos me volqué a la escritura de esta novela marcada por improntas emocionales.



Pintora, poeta y escritora

Nombre verdadero: Carmen Mondragón

Nació: 8 de julio de 1893

Poemarios: Óptica cerebral, poemas dinámicos, 1922; Nahui Olin, 1927 y Energía cósmica, 1937, entre otros Nahui OlinPintora, poeta y escritora

Nahui Olin. La loca perfecta