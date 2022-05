Jalisco celebra 100 años del muralismo con 3 magnas exposiciones

La exhibición de 220 bocetos de José Clemente Orozco, una exposición de David Alfaro Siqueiros y una muestra que resalta la importancia de María Izquierdo en la historia del arte encabezan el programa con el que el estado de Jalisco celebra los 100 años del muralismo mexicano.

En la exposición Apoderarse de todos los muros: anteproyectos de José Clemente Orozco, que se inaugurará el próximo 2 de julio en el Museo Cabañas, se podrán apreciar por primera vez bocetos del artista jalisciense, tanto de obras que concibió en México como las de su estancia en Estados Unidos.

“Tenemos un importante acervo de bocetos, 340, de los cuales 220 exhibiremos, tenemos aquellos que hizo para el mural de San Ildefonso de 1922, pero también de su estancia en Estados Unidos, los que hizo en Guadalajara, hasta 1948 con el mural de la Escuela Nacional de Maestros”, destacó en entrevista Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, recinto que alberga 57 frescos del reconocido muralista.

Chávez Brandon señaló que buscan mostrar “al boceto como algo multifacético, no solamente vamos a ver blancos y negros, lápiz y carbón, sino que Orozco los llamaba anteproyectos porque prácticamente eran obras terminadas con mucho color. Este acervo tiene 40 años resguardado en el museo, pero nunca se ha mostrado de manera conjunta”.

Sueño y presentimiento (1947), de María Izquierdo. Foto: Especial

El 27 de agosto, en este mismo recinto, llegará la muestra David Alfaro Siqueiros: La construcción de lo público, que se centra en los procedimientos constructivos o geométricos que fueron piedra angular para la consolidación de una propuesta cimentada en la función pública del arte.

Con el fin de destacar a las mujeres en el muralismo, el 10 de septiembre se inaugurará María Izquierdo: sueño y presentimiento, cuyo eje central es la pieza Sueño y presentimiento (1947).

“A través de obra, fotografía y documentos vamos a mostrar la trayectoria de María Izquierdo, y su lucha constante por tener un espacio dentro de la historia del arte en México, toda su vida quiso hacer un mural, tenía comisionado uno en 1945, lo iba a hacer en la escalera del palacio de lo que era el instituto federal, se consideraba que no tenía la experiencia para hacerlo y que su temática no iba relacionada, que mejor se fuera al mercado o a una escuela que eran lugares a donde normalmente las muralistas pintaban, no eran edificios del gobierno, fue bloqueada por los tres grandes muralistas (Orozco, Siqueiros y Rivera), nunca pudo tener un mural, estamos haciendo este acento muy importante para rescatar esta historia dentro del arte”, resaltó Chávez Brandon.

El parnaso jalisciense (1958), de Gabriel Flores. Foto: Especial

MÁS ALLÁ DE OROZCO

El programa con el que Jalisco conmemora el centenario del muralismo, que durará hasta febrero del próximo año, también tiene la intención de mostrar la importancia que tuvo la entidad para este movimiento y resaltar a aquellos artistas que han quedado un poco en el olvido, a través de tres rutas —Centro, Agua Azul y La Normal—que pueden recorrer los visitantes.

“Cuando uno piensa en Guadalajara y en Jalisco tiende a pensar en José Clemente Orozco porque es figura central del movimiento muralista, pero en 1923 y estábamos haciendo murales, con Carlos Orozco Romero, una obra que se encuentra dentro de lo que ahora es el Museo Regional de Guadalajara, Alfareros tonaltecas, pero también tenemos murales de Amado de la Cueva, uno que hizo en colaboración con Siqueiros, en la Biblioteca Iberoamericana”, apuntó.

Resaltó que también están los murales que hizo Gabriel Flores, a quien también se le dedicará una muestra.

El dato: De julio a noviembre se realizará una serie de conferencias y conversatorios, coordinados por Dafne Cruz Porchini.

En las rutas, que los visitantes de Jalisco y del país podrán recorrer, se verán por ejemplo, Ideales agrarios y laboristas de la Revolución de 1910, de Amado de la Cueva; La muerte de las artesanías, de Roberto Montenegro, y La educación en Jalisco, de José Chávez Morado.

“Queremos que otros artistas empiecen a ser más conocidos, aunque es un emblema Orozco, es importante darle espacio a otros”, agregó Lourdes González Pérez, secretaria de Cultura de Jalisco.