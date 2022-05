Manifiestan incertidumbre en programas

Alrededor de 35 agrupaciones de artes escénicas y fundadores de espacios independientes alertaron que ven un desmantelamiento del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos (SACPC), el nuevo Fonca. Además, externaron su desconcierto ante la ausencia de la convocatoria del programa México en Escena Grupos Artísticos (MEGA).

“Lo que estamos intentando detener es el desmantelamiento de una institución que ha sido el sostén durante buena parte del tiempo reciente de la producción artística y cultural de nuestro país. No estamos defendiendo nuestra permanencia en el programa”, dijo ayer en conferencia de prensa Edén Coronado, uno de los directores de El Rinoceronte Enamorado.

Señalaron que desde el año pasado han buscado dialogar con Juan Carlos Gutiérrez Bonet, titular del nuevo SACPC, para conocer cuándo se publicará la convocatoria de México en Escena, pero no han tenido respuesta.

“Desde el año pasado hemos estado dialogando para saber la publicación de dicha convocatoria. Más o menos por ahí de octubre se nos dijo que sería en el primer trimestre del año y que mientras podríamos propiciar un diálogo para mejorar la convocatoria. No se llevó a cabo y tampoco la publicación”, dijo Gabriel Pascal, fundador de Teatro El Milagro.

Incluso expresó que, si Gutiérrez Bodet no podía con el cargo renunciara. “No cumple con el perfil de servidor público. A mí me parece que como dijo alguna vez el sabio pensador chilango, si no puedes con el paquete mejor renuncia”, apuntó.

Ante la falta de diálogo con Gutiérrez Bonet solicitaron una reunión con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y de ser necesario, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lourdes Pérez Gay, fundadora del centro cultural La Titería, dijo: “Hago un llamado a Alejandra Frausto para que nos reciba, si es que depende de ella; si no, a Andrés Manuel López Obrador”.

México en Escena es un programa para fomentar la continuidad de proyectos escénicos, que lleva en funcionamiento 19 años y que en 2021 tuvo a 75 beneficiarios.