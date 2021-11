Manuel Vilas pone su esperanza en el tiempo del amor

Dos novelas, Ordesa (2018) y Alegría (2019) —finalista Premio Planeta, 2019)—han convertido al poeta, ensayista y narrador Manuel Vilas (Barbastro, España, 1962) en un escritor de culto. Sus libros producen adicción. Circula en librerías Los besos (Planeta, 2021): nueva fabulación de Vilas en una indagación sobre la naturaleza del amor y la voluntad de enamorarse sin importar la edad ni las circunstancias.

Prosa rebosada de imágenes poéticas ataviadas de reflexiones irónicas que transitan por lo cotidiano, la presencia de los objetos en nuestras vidas, los gestos de los políticos, la perplejidad frente a la pandemia, la toma de decisiones, el pasado, los textos homéricos, la Biblia, Cervantes y El Quijote, la naturaleza, la vejez y el “hermoso y tembloroso azar”, entre otras especulaciones filosóficas y existenciales.

Fábula protagonizada por Salvador, catedrático jubilado de 58 años, que viaja al pueblo de Sotopeña para habitar una pequeña cabaña en el bosque, días antes de que se decretara el encierro obligatorio por la pandemia de Covid-19. Visita la única tienda de abarrotes del lugar para comprar provisiones: conoce a la vendedora —Montserrat, 15 años menor que él— de quien se enamora perdidamente.

Estamos en presencia de una ‘historia de amor’ a primera vista. El enamoramiento como algo turbulento, inquietante y pasional. Salvador es un romántico idealista incurable; Montserrat, una hermosa mujer de piel morena con unos “ojos negros llenos de violencia, con manos grandes, con unos labios en donde aparecía una media sonrisa levantada en armas, con una autoridad diabólica y divina a la vez”.

“En una conflagración, en estos trances inusitados, ante la presencia de los totalitarismos políticos, frente a cualquier cataclismo y mucho más en estos tiempos con la llegada de este azaroso virus: tenemos necesidad de subrayar la condición humana. Sostengo, que una de las rutas para suscribir esa pretensión se sustenta en el amor hacia los otros. Si algún mensaje hay en esta novela es precisamente ése. En medio de toda esta devastación, pongo mi esperanza en el tiempo del amor”, expresó, en entrevista telefónica desde España con La Razón, Manuel Vilas.

En las novelas Ordesa y Alegría aborda usted a la familia, los padres, los hijos y los lazos de la sangre en conformación autobiográfica. ¿Por qué apela ahora a la ficción? En esas dos novelas contaba pasajes de mi vida. Ahora en Los besos invento una vida. Era necesario hacerlo. Creo que la mejor manera de vivir es inventándose una vida.

¿Salvador despliega un tono discursivo muy cercano al narrador de Ordesa y Alegría? En eso coinciden, en la tonalidad. Pero, insisto en Los besos hay una ‘vida pretendida’: uno escribe lo que uno quisiera leer. Me gusta Montserrat, tanto Salvador como yo estamos enamorados de ella.

La imagen de que las pasiones románticas son exclusivas de la juventud es falsa. Todos tenemos derecho al amor sin importar la edad. Sin el amor no hay ilusión. Salvador de 58 años se enamora de manera obsesiva: ¿por qué pensarlo como un alocado envuelto en la cursilería? Hay que romper con esa visión

¿Oda al amor? A los arcanos, a los misterios de ese acto que nos justifica. Exaltación y cántico a una zona absolutamente desobediente y, por suerte, maravillosamente humana.

Besar, una de las primeras prohibiciones en la crisis sanitaria. ¿De ahí el título? Acto que siempre me ha producido curiosidad. Qué son los besos, qué significan, cuánta imaginería hay en ellos. Cuánto deben durar. Los besos románticos son una puerta a la fuerza irrefrenable del erotismo. El título: glorificación de los besos ante las restricciones que acusa la pandemia.

¿Homenaje al Quijote y a Cervantes? Me valgo de Cervantes, utilizo al Quijote como hilo conductor del relato. Salvador termina por convertirse en un caballero andante capaz de cometer chifladuras por su amada, a quien bautiza como Altisidora. Los libros para él son una suerte de curación.

¿El pasado de Montserrat, la culpa y el enamoramiento la conforman como un personaje inolvidable? El personaje medular de la novela; ella es realista, fuerte: retrato de lo humano en todas sus aristas. El pasado la acecha por el recuerdo del hijo. Me sorprende como asume el regreso a los espacios del amor y al erotismo

¿Sabía usted que sus libros son adictivos? Uno se identifica con un autor cuando las turbaciones más íntimas se ven reflejadas en el habla de ese escritor. Me satisface saber que las emociones de muchos han tenido confluencias con mis palabras. Busco el encuentro con esos lectores cómplices, que viven en la fronda de mi imaginario.

Los besos

​Manuel Vilas

Ayer fui a comprar comida a la única tienda del pueblo de Sotopeña, el lugar que me acoge. La tendera tenía una expresión de desacuerdo con el mundo que ya no disimulaba. Me conoce desde hace poco. Ya no estaba amable, como días atrás, cuando vine por vez primera.

Entonces me preguntó por mi vida, por cortesía, claro.

Hoy, Montserrat, así se llama, se ha limitado a guardar la distancia protocolaria y a ajustarse la mascarilla, que era de las quirúrgicas. Me ha servido fruta, verduras frescas, pan, carne, unos cruasanes y unas botellas de leche. Muy poca cantidad de cada cosa, porque no me gusta acumular comida.

No tiene sentido comer mucho en medio de un confinamiento, eso le he dicho a Montserrat para justificar mi exigua compra (…)

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO.



Escritor y poeta

Nació: Barbastro, Huesca, 19 de julio de 1962

Otras novelas: España (2008), Aire nuestro (2009), El luminoso regalo (2013) y Lou Reed era español (2016) Manuel VilasEscritor y poeta

Los besos