Mónica Argamasilla, una influencer que comparte su pasión por la literatura

Para Mónica Argamasilla Fabián, influencer literaria, todo comenzó hace 20 años cuando organizó un círculo literario dirigido a algunas mujeres con el fin de compartir su pasión por la lectura, y ahora, se ha convertido en un referente para muchos apasionados por la literatura o que se inician en el hábito de leer, ya sea a través de los 10 grupos que integran más de 250 personas y de las redes sociales, donde comparte de una manera amena reseñas de libros que lee.

“Llevar esto a las redes sociales fue una iniciativa de mis hijos hace tres años, me dijeron ‘mamá por qué no abres una página en Instagram donde hables de los libros que lees’. Abrí la cuenta como una cosa más personal, no pensé que iba a tener tanto éxito ni que me iba a abrir tantas puertas”, compartió en entrevista vía Zoom con La Razón.

Al inicio recordó, publicaba las portadas de los libros que había leído, “eran fotos muy feas”; sin embargo, sus hijos le sugirieron que fueran imágenes que más atractivas visualmente.

“Cuando empecé a tener más seguidores me empezaron a contactar las editoriales; comenzaron a tomarme muy en cuenta para hacer reseñas, me mandan todas las novedades y me dejan entrevistar autores”, contó.

Ahora en la cuenta de Instagram Lecturas de Moni Argamasilla actualmente tiene más de 40 mil seguidores, hay reseñas de libros diversos como La viuda, de José Saramago; El amante polaco, de Elena Poniatowska; El medallón de fuego, de Carla Montero; Primera persona del singular, de Haruki Murakami, o La perra, de Pilar Quintana. Son escritos y fotografías —con flores, el mar o plantas como fondo— que generan en los internautas el interés por leer.

Cuando me preguntan ‘¿qué recomiendas leer?, les respondo, ‘lo que sea, no importa’; cuando me dicen ‘¿te gustan los libros de autoayuda?’, no es mi género, pero me parece fantástico. Recomiendo a las mamás que lleven a sus niños a librerías para que ellos escojan los libros, no importa que lean Mónica Argamasilla Fabián

Influencer literaria

“Quería que fuera algo que le pudiera llegar a cualquiera. Tengo una regla, no publico ninguna reseña de un libro que no me guste, puede haber unos que me gusten más, otros menos, pero si no me agrada prefiero no decir nada. Siempre es tratar que la gente no encuentre complicada la descripción para que se le antoje leer, uno de los miedos al leer es pensar que es muy difícil, es como quitar ese mito de que la literatura es elitista, es para todos.”, comentó Argamasilla.

Este pasatiempo de compartir su experiencia lectora se ha vuelto ya un trabajo monumental, pero siempre su motivación es que cada vez más personas se acerquen a la lectura de cualquier manera, porque está convencida que es una fuente de conocimiento muy importante y necesaria.

“Estoy totalmente convencida de que la literatura es increíble para la cultura y el conocimiento, para tener empatía con los demás. En la pandemia la gente estaba sola, encerrada, desesperada, y los libros eran una superoportunidad de viajar a lugares, a otras épocas”, destacó.

Para Argamasilla, la literatura es como ir de viaje con un guía de turista local. “Si lees un libro sobre Afganistán el personaje te va explicando la vida de ese país desde su punto de vista, lo que te hace no sólo que viajes, sino que conozcas la cultura, te metas en lo que están sintiendo y pensando. Por eso en mis clases doy contexto histórico para poder entender todo eso”, declaró.

Resaltó que a partir de la crisis sanitaria por el Covid-19, periodo en que su proyecto se consolidó, porque le dio la oportunidad de incrementar los círculos literarios por Zoom, “la gente redescubrió la importancia del libro, porque era algo que te distraía, te hacía sentir en contacto con el mundo, y además empezó a surgir mucha gente que hace lo mismo que yo, porque quiere comentar los libros. Me da mucho gusto, creo que la literatura es una forma de educación y este país y el mundo entero la necesitan”, afirmó.

Mónica Argamasilla Fabián



Influencer literaria

Estudios: Literatura en la Universidad Iberoamericana

Redes sociales: Instagram y Facebook y Twitter @laslecturasdemoni

Argamasilla Fabián también brinda a quienes conforman sus círculos literarios la oportunidad de convivir con los autores. Para la influencer esta conversación es como cerrar con broche de oro la experiencia de leer una obra porque conocen el punto de vista del autor del libro que previamente analizaron.

“Rosa Montero es una mujer que todo mundo quedó enamorada de ella; acabamos de tener un Zoom con Julia Navarro, ¡qué mujer tan brillante, tan inteligente! Guillermo Arriaga nos dio el Zoom más largo de todos, creo que fueron como tres horas y pico; también hemos estado con Claudia Piñeiro, Paloma Sánchez Garnica, Laura Martínez-Belli; Javier Moro, Sofía Segovia y Mónica Castellanos, por mencionar algunos”.

Si bien Argamasilla tiene el deseo de continuar con esta labor de divulgación de la lectura, la cual no parará, advierte que también espera pronto publicar una próxima obra.

“Hasta donde voy creo que a veces es más de lo que puedo abarcar, porque soy yo sola, pero es algo que voy a seguir haciendo. Sin duda me falta ahora estar del otro lado, del autor. Soy escritora de clóset, no me atrevo a publicar, ése es el paso que quiero dar”, finalizó.