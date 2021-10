Muere Alfredo López Austin, estudioso de la cultura mesoamericana

El antropólogo e historiador Alfredo López Austin, destacado estudioso de la cultura mesoamericana, falleció la tarde del jueves informó su hijo el historiador Leonardo López Luján en su cuenta de Twitter.

Alfredo López Austin (1936-2021).

Och bi: ingresó al camino, inició su ruta...



Con profunda tristeza, Martha Rosario Luján, sus hijos, nueras y nietos hacen de su conocimiento la culminación de la vida plena y fructífera de este hombre excepcional. pic.twitter.com/0dgn6cmyFe — Leonardo López Luján (@LeoLopezLujan) October 15, 2021

Oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, Adolfo López Austin, ostentaba el grado de doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñaba como investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM. Dedicó buena parte de su vida al estudio y la docencia.

En el año 2016, a raíz de su 80 natalicio, la Secretaría de Cultura anunció la edición de un libro dedicado a su vida y obra, bajo la coordinación de Eduardo Matos Moctezuma y Ángela Ochoa, el cual tuvo luz en 2017: hoy es un referente para conocer la labor incansable de un hombre dedicado por entero a los estudios antropológicos.

Cuaderno donde el historiador revela detalles de su fructífera vida y relata los orígenes de su vocación; su investigación lectura de los documentos históricos de fray Bernardino de Sahagún que según él “ fue un ejercicio de análisis arduo, frecuente y sostenido a lo largo de toda mi vida académica y ha constituido la base de la mayoría de mis propuestas antropológicas”.

Especialista en los mitos mesoamericanos, sus indagaciones de la cosmovisión constituye una referencia para todos los investigadores. “El estudio de la cosmovisión tiene que descansar, en gran parte, en los mitos, cualquiera de nuestras producciones sociales es un reflejo de la cosmovisión , pero hay reflejos que son más fieles, más descriptivos y entre ellos está precisamente el mito o el rito. En particular, he escogido el camino del mito como uno de los más productivos, con el objeto de que me conduzca al descubrimiento de los principios básicos de toda cosmovisión”, suscribió López Austin.

Colega de Miguel León-Portilla, Alfredo López Austin fue discípulo de Ángel María Garibay. Reconocido con el Premio de Estudio Cultural, del Instituto de Estudios en 2013, fue homenajeado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UNAM y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, con un coloquio en el que participaron José María Calderón, Ruy Pérez Tamayo, Andrés Molina, Antonio García de León, Alessandro Luppo, José Rubén Romero, Yolotl González, Guilhem Olivier, Leonardo López Luján y Xavier Noguez.

Deja una extensa bibliografía: La constitución real de México-Tenochtitlán (1961); Juegos rituales aztecas (1967); Textos de medicina náhuatl (1971); Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl (1973); Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas (1980); La educación de los antiguos nahuas (1985); Una vieja historia de la mierda (1988); El conejo en la cara de la Luna. Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana (1994); Tamoanchan y Tlalocan (1994); Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana; Calpulli. Mitología de Mesoamérica, esta también traducida al japonés por Tetsuji Yamamoto y Aito Shinohara (2013).

KEFS