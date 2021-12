Muere Joan Didion, icono de la literatura estadounidense

Joan Didion, icono de la literatura estadounidense, falleció este jueves a los 87 años de edad por complicaciones del Parkinson que padecía, dio a conocer la editorial Penguin Random House.

“Didion fue una de las escritoras más incisivas y observadoras astutas del país. Sus obras de ficción, comentarios y memorias más vendidas han recibido numerosos honores y se consideran clásicos modernos“, informó Penguin Random House en un comunicado.

Hoy es un día triste para todos los que amamos la literatura. Nos ha dejado Joan Didion, novelista y periodista norteamericana, ganadora del National Book Award y finalista del Premio Pulitzer y del National Book Critics Circle Award.



¿Quién fue Joan Didion?

Joan Didion nació en Sacramento (Estados Unidos) en 1934. Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y después fue colaboradora del The New York Review of Books.

Fue autora de los libros clásicos El álbum blanco y El año del pensamiento mágico. Éste último considerado uno de sus textos más conmovedores, aborda la pérdida de su marido y de su hijo.

Junto con Tom Wolfe, Nora Ephron y Gay Talese formó parte de la corriente conocida nuevo periodismo. Fueron conocidos sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los años 60 y sobre el movimiento hippie en San Francisco.

Didion recibió una Medalla Nacional de Humanidades en 2012. Fue elogiada por dedicar “su vida a darse cuenta de las cosas que otras personas se esfuerzan por no ver”.

Slouching Towards Bethlehem, The White Album y otros libros se convirtieron clásicos del periodismo literario.

AG