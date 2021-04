Muestran la vida de los jóvenes sicarios

Las circunstancias que viven jóvenes en México que ingresan a las filas del narcotráfico son llevadas al teatro con la puesta en escena Tártaro, un monólogo que aborda la historia de un chico que está por convertirse en sicario.

La obra con texto de Sergio López Vigueras y bajo la dirección de David Psalmon reflexiona acerca de los jóvenes que crecen en entornos de violencia y en comunidades trastocadas por el crimen organizado.

“Tártaro es un monólogo que atraviesa la historia de vida de un futuro sicario. Vemos toda la trayectoria de su vida, desde que está en el vientre materno hacia su salida al mundo y cómo poco a poco se va desterrando socialmente, hasta no encontrar otra opción que no sea entrar a las filas del narcotráfico. Es un fenómeno común desafortunadamente, miles de jóvenes han seguido estos pasos”, explicó en entrevista telefónica con La Razón David Psalmon.

Cada día miles de jóvenes ingresan a las filas del narco, los cárteles sólo cambian de nombre; nuestro gobierno actual, pasado y futuro no tiene solución alguna

David Psalmon, Director de teatro

En la puesta en escena, que se presenta todos los lunes y martes, del 26 de abril al 1 de junio en el Teatro Helénico, la historia inicia cuando el joven protagonista es herido de bala y en ese instante comienza a recorrer su vida y lo que lo orilló a ser sicario. Se muestran pasajes como cuando veía en su pueblo pasar camionetas de lujo, el momento en el que su hermana fue “levantada”, sus inicios como “halcón” y luego cuando se convierte en escolta de un jefe de plaza.

“Nos pareció muy importante hacer una reflexión de esta situación a partir de un acercamiento que también se cruza con la tragedia griega, el mito del Tártaro, que es el infierno”, detalló David Psalmon.

El director abundó que en la obra, sin justificar la violencia, el protagonista se muestra como una especie de mártir.

“Quisimos generar una suerte de gran metáfora al considerar a nuestro personaje que no tiene nombre como una suerte de mártir contemporáneo sacrificado por un sistema que no se cansa de generar exclusión y desigualdad. Un joven que no tuvo otra opción para sobrevivir, que nutrir las filas del crimen organizado”, añadió el director.

Tártaro, con dramaturgia de Gerardo Macebo del Castillo y producción del colectivo TeatroSinParedes, A.C, destaca por emular elementos religiosos. Además de contar con videoarte de Miriam Romero y música de Daniel Hidalgo Valdés.

“Sergio López Vigueras concibió un texto que a primera vista puede parecer bastante extraño, porque tiene una gran profundidad poética; está escrito en verso libre.

“Es como si lo que se expresara en la obra no es precisamente este joven sicario, sino su alma, una parte más profunda de su ser, como si las bocinas del teatro estuvieran conectadas a su interior, quiere generar una reflexión de las etapas de su vida, de la juventud que fomenta nuestro país con tan pocas oportunidades; y por otro lado, analizar acerca de dónde procede la violencia”, explicó.