Octavio Paz, celebran su natalicio: ¿cuáles son los libros para acercarse a su obra?

Hoy 31 de marzo se conmemora el 107 aniversario del natalicio del poeta Octavio Paz Premio Nobel de Literatura y uno de los grandes exponentes de la literatura mexicana. Originario de la Ciudad de México, el poeta, ensayista, promotor cultural, traductor, diplomático y editor obtuvo durante su trayectoria de más de 60 años en las letras, distinciones nacionales e internacionales: Premio Xavier Villaurrutia (1956), el Internacional de Poesía (1963) en Bruselas; el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (1977), el Cervantes (1981), el Internacional Alfonso Reyes (1985) y en 1990 Nobel de Literatura.

"Piedra de sol" (1957), "Libertad bajo palabra" (1958), "Ladera Este" (1969)...; y asimismo, los ensayos: "El laberinto de la soledad" (1950), "El arco y la lira" (1956), "Cuadrivio" (1965) y "El ogro filantrópico" (1979), son parte de un acervo imprescindible para lectores de México y el resto de América Latina.

Fundador de importantes revistas literarias y culturales: "Barandal" (1931-1932) y "El Hijo Pródigo, Taller" (1939), "Plural" (1971-1976) o "Vuelta" (1976), donde desplegó un programa intelectual sustentado en el legado del Grupo de los Contemporáneos.

Miembro de El Colegio Nacional y del Servicio Exterior Mexicano, la lírica y el ensayo fundamentan su esencia literaria. Su poesía se adentró en temas tan diversos, como el erotismo, la experiencia formal y la reflexión sobre el destino del hombre; mientras que en los ensayos aborda elementos fundamentales del arte, la literatura, la sociología, la lingüística, la historia y la política desde una proyección estilística de gran profundidad y sutileza.

La Razón comparte con los lectores dos breves textos del poeta mexicano.

Dos poemas de Octavio Paz

Entre ir y quedarse

Entre irse y quedarse duda el día,

enamorado de su transparencia.

La tarde circular es ya bahía:

en su quieto vaivén se mece el mundo.

Todo es visible y todo es elusivo,

todo está cerca y todo es intocable.

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz

reposan a la sombra de sus nombres.

Latir del tiempo que en mi sien repite

la misma terca sílaba de sangre.

La luz hace del muro indiferente

un espectral teatro de reflejos.

En el centro de un ojo me descubro;

no me mira, me miro en su mirada.

Se disipa el instante. Sin moverme,

yo me quedo y me voy: soy una pausa.

Libertad bajo palabra

Viento

Cantan las hojas,

bailan las peras en el peral;

gira la rosa,

rosa del viento, no del rosal.

Nubes y nubes

flotan dormidas, algas del aire;

todo el espacio

gira con ellas, fuerza de nadie.

Todo es espacio;

vibra la vara de la amapola

y una desnuda

vuela en el viento lomo de ola.

Nada soy yo,

cuerpo que flota, luz, oleaje

; todo es del viento

y el viento es aire

siempre de viaje.

AG