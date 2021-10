El olvido que seremos triunfa en los Platino

La película colombiana El olvido que seremos, de Fernando Trueba y basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, fue la gran ganadora de los Premios Platino 2021 al alzarse con la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, la noche de ayer. Superó a La llorona, Las niñas y la mexicana Nuevo orden, de Michel Franco.

El filme, ambientado durante la violencia que vivió Colombia en los años 80 y parte de los 90, fue reconocido con cinco galardones en total, entre ellos el de Mejor Dirección y Mejor Guion.

La película cuenta los aciagos años de Colombia a partir de la vida de Héctor Abad Gómez, padre del escritor.

Después de que en 2020 la ceremonia de los Premios Platino fue virtual por la pandemia, ayer volvieron de manera presencial con el histrión mexicano Luis Gerardo Méndez y la actriz colombo-española Juana Acosta como los anfitriones de la velada en Madrid, España.

La gala fue amenizada con números musicales, el primero en subir al escenario fue Pedro Capó con la canción “Calma”. Durante la jornada también deleitaron a los asistentes el reconocido violinista Ara Malikian con una emotiva interpretación de “La llorona” y Becky G con el tema “Sin pijama”, por mencionar algunos.

El único mexicano galardonado fue el actor y director Diego Luna, quien fue reconocido con el Premio Platino de Honor. Visiblemente conmovido el charolastra agradeció la distinción y que la ceremonia fuera presencial.

“Más que un reconocimiento a lo hecho pienso que es un compromiso a lo que me queda por hacer, a seguir contando historias, a seguir con mi quehacer. Ésta es una noche especial, después de meses de incertidumbre, de confrontarnos con nuestra propia vulnerabilidad, de guardarnos para cuidarnos de ida y vuelta. Hoy podemos reunirnos y encontrarnos una vez más”, dijo el actor de filmes como Y tú mamá también, Rogue One: una historia de Star Wars y Nicotina.

Luna aprovechó para hablar de los retos que ha dejado la crisis sanitaria. “La pandemia nos trajo una responsabilidad inminente, no podemos volver a lo mismo, sería una pena regresar a donde estábamos y no aprovechar la oportunidad que estos momentos tan complejos nos traen, sería casi un suicidio colectivo”, expresó el histrión.

Por ese motivo consideró que hay que replantear todo: “Nuestra relación con esta tierra que hemos destruido en nombre del progreso y desarrollo... una responsabilidad que toca lo más íntimo y lo más privado, que debe acompañarnos en lo profesional, pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública, sanar lo que nos ha pasado, no evitarlo, no hacer como que no pasó”, indicó.

En ese sentido, dijo que la comunidad de cine tiene que poner el ejemplo. “Tenemos que lograr que las distancias entre nuestras industrias se acorten, entender que el territorio y alcance de nuestras historias no se limita a nuestras fronteras... Nadie mejor que nosotres para hablar de nuestro contexto, adueñemónos de esa narrativa. No emulemos lo que otras industrias y otros mercados han hecho, inventemos la nuestra, confiemos en nuestro talento, nuestra creatividad”, refirió.

Los premios a Mejor Interpretación Masculina y Femenina fueron para Javier Cámara por El olvido que seremos y Candela Peña por La boda de Rosa, respectivamente. El de Mejor Película Documental fue para El agente topo.

El galardón a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana fue para Patria, que en total se llevó cuatro estatuillas. Es la adaptación de la novela de Fernando Aramburu sobre la historia del país vasco en la época más dura de la banda terrorista ETA.