Óscar Oliva: Mi poesía es de búsqueda y de transformación

Óscar Oliva (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1937), considerado uno de los más importantes poetas mexicanos vivos, afirma que su poesía es de búsqueda, transformación y de perseverancia. De búsqueda porque se encuentra en una constante investigación; de cambio, porque desde los 14 años que publicó su primer poema hasta ahora, a los 85 años, sus versos abordan las pasiones humanas y preguntas sobre el Ser, pero también lo social y lo que le sigue sorprendiendo, como los descubrimientos espaciales; y de perseverancia, porque tiene el hábito de escribir diario.

“No me gusta que me encasillen en lo social, pero 25 por ciento de mi poesía ha tomado diversas circunstancias de los acontecimientos violentos. Pero también mi poesía es de transformación del lenguaje, es una circunstancia de búsqueda, de lo que somos, las grandes preguntas que se hacían los griegos, ¿qué somos?, ¿a dónde vamos?, ¿por qué existimos?, ¿por qué existe el universo?”, apuntó en entrevista con La Razón, previo al homenaje que se le rindió ayer en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes por su cumpleaños número 85.

El poeta, autor de Escucha del mundo/Tendiendo el mundo, afirmó que sin planearlo, desde los 14 años cuando publicó su primer poema titulado Estos minutos, hasta lo que actualmente escribe, ha perseguido un eje: las pasiones humanas.

“Mi escritura poética tiene un hilo conductor desde que empecé a escribir, ese hilo conductor son las pasiones humanas, como la relación entre hombre y mujer, con la naturaleza y con la sociedad, pues he vivido muchos momentos históricos del país, los más fuertes y violentos que han estremecido a México, los he vivido con toda intensidad, todo esto se refleja en mi poesía”, compartió.

Óscar Oliva y Sonia Quiñones posan en la explanada de Bellas Artes. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias

Oliva rememoró que ya desde su primer poema abordaba el tema de la destrucción, en ese momento, del parque central de Tuxtla Gutiérrez, su ciudad natal. Tiempo después también su poesía habló de los movimientos de los ferrocarrileros, del Movimiento Estudiantil del 68 y de las guerrillas en Estado de Sitio, poemario publicado hace 50 años y con el que fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

“Mi poesía ha tenido ese hilo conductor sin proponérmelo, pero también está envuelta creo en un alto erotismo y sentimiento social”, agregó.

Sorprendido por los nuevos descubrimientos del universo, Óscar Oliva también considera que esos hallazgos, que plantean la posible existencia de otras dimensiones,, de alguna forma comienzan a entrar a su poesía.

Me gusta mucho investigar sobre nuestros pueblos originarios, no solamente me refiero a los de Chiapas y México, sino a los de todo el mundo, que son los pueblos que han dado mucha fuerza a través de su arte, de sus construcciones y a través de sus propias vidas Óscar Oliva

Poeta

“Ahora con las nuevas tecnologías que existen en el mundo y el progreso en la ciencia, me ha llevado a comprender que existe una gran energía y una gran velocidad en la sociedad actual en la que estamos viviendo, esto se refleja en nuestra vida diaria, cuando tomamos el celular, por ejemplo, para comunicarnos, o utilizamos la computadora para trabajar, cuando prendemos la televisión”, dijo.

Dichos cambios lo mantienen ávido de curiosidad. “Podemos estar en cualquier parte del mundo y convivir con otras culturas y otro arte, no solamente esto que llamamos planeta Tierra, sino también en dimensiones desconocidas, otros espacios y otras galaxias, tal como lo están haciendo los telescopios, entonces todo ese dinamismo, esa complejidad está entrando en mi poesía, actualmente estoy trabajando sobre todos esos asuntos”, contó.

Un poeta que no es gruñón. Óscar Oliva a modo de broma comentó que es el único poeta que no es gruñón, pero enseguida su esposa, la arquitecta Sonia Quiñones, suelta una risa traviesa revelando que tal vez la percepción que tiene de él es un tanto errónea.

Sus nietas Sofía y Miranda, quienes ayer lo acompañaron en el homenaje en Bellas Artes, describieron que atrás del poeta, está el “abuelo que es muy chistoso, una figura cariñosa” y con quien puede haber una plática filosófica, pero que “siempre termina en chistes”.

El poeta, junto con su esposa, nietas, hijas y amigos, ayer. Fotos: Pascual Borzelli Iglesias

“Siempre ha sido muy cariñoso, estar con él es llevarla de una forma muy ligera y tranquila. Hace chistes medio malos, pero el chiste es que sean malos, eso es lo divertido”, contó a este diario Miranda Lombardo Oliva.

Del poeta chiapaneco también se puede decir que es un hombre muy generoso, porque cuando se le pregunta sobre el reciente Premio Nacional de las Artes y Literatura que ganó en el ámbito de la Lingüística y Literatura, señala que se siente contento por haberlo recibido y que eso haya hecho feliz a otras personas que lo quieren y estiman.

“Lo recibo con una gran felicidad, sobre todo porque he recibido mucho cariño, no solamente de mis familiares, amigos y lectores, sino de muchas personas y sectores sociales que se han alegrado con este premio que se me concedió, esto se ha reflejado en las redes sociales, las llamadas telefónicas. Me da gran alegría, que el premio no solamente me hizo feliz a mí sino también a mucha gente”, expresó.

La gente volvió a la poesía, las novelas y los cuentos en la pandemia, eso también me sucedió a mí más intensamente. Soy un poeta perseverante, trabajo todos los días escribiendo, investigando y leyendo

Óscar Oliva

Poeta

Fuera de los reflectores de las cámaras, en la casa que su esposa ha construido en Chiapas, donde viven, ese hogar que en lo simbólico para Oliva es un “universo de ilusión y futuro” ha escrito los versos de su más reciente libro, Escrito en Tuxtla, queel cual describió como unitario, con poemas que son organismos vivos que se entrelazan y rompen tiempos y espacios.

“No es ninguna descripción de mi pueblo natal, sino un punto de partida y de regreso donde están todos los acontecimientos que he visto a lo largo de mi vida, inventados o no, a través de mi propia experiencia, de lecturas, de viajes inventados también o no. Todas estas experiencias vitales para mí las he transformado en poemas. He creado muchos personajes, que a veces soy yo mismo, o hablando en primera persona pueden ser diversos momentos no sólo míos sino de muchas gentes con las que he compartido”, finalizó el poeta antes de subir a la Sala Manuel M. Ponce flanqueado por su familia. Afuera ya lo esperaban amigos, colegas y lectores a quienes ha conmovido con sus versos.

