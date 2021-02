Pal Kepenyes, escultor húngaro, muere en Acapulco

El escultor húngaro-mexicano Pal Kepenyes falleció este 28 de febrero, a los 94 años, en su casa estudio, ubicado en Acapulco, se informó a través de sus redes sociales. No especificó la causa de muerte.

“El día 28 de febrero de 2021, a las 6:25 am, Pal Kepenyes emprendió su viaje hacia la inmortalidad. Aunque te hayas ido de este mundo, le legado que has dejado aquí no nos dejará olvidarte”, de detalló en un comunicado.

El comunicado Especial

Pal Kepenyes nació el ocho de diciembre de 1926 en Kondoros, Hungría, radicó en Acapulco desde 1959.

no te pierdas: Las 10 obras más emblemáticas de Manuel Felguérez

Algunas de sus obras monumentales están instaladas en espacios como Paseo de la Reforma, en la CDMX, Monterrey y Acapulco, siendo la más emblemática “Puerta de Sol”, la cual se considera como un símbolo del puerto guerrerense.

Pal Kepenyes y su obra "Puerta del Sol" Especial

Tras la Segunda Guerra Mundial, Kepenyes asistió Escuela de Artes Decorativas, en Budapest, Hungría, y tras ello acudió a la Academia Superior de Bellas Artes húngara.

Fue prisionero de guerra del régimen estalinista y en 1956 estudió en la Escuela Superior de las Bellas Artes de Francia. Fue nacionalizado como mexicano en 1975.

El libro “Mitomorfosis”, de Pal Kepenyes Especial

Hace unos días, Pal Kepenyes publicó el libro “Mitomorfosis”, el cual recopila distintas entrevistas respecto a su quehacer artístico.