Paulina Flores presenta relato sobre el escape y la huida

Paulina Flores (Santiago de Chile, 1988) se convirtió en una narradora de culto con el cuaderno de cuentos Qué vergüenza (2015), se hace acreedora de tres galardones: Premio Roberto Bolaño, Premio del

Círculo de Críticos y Premio Municipal de Literatura; además, el diario español El País lo incluye en la lista de los 10 Mejores Libros del año 2016.

Seleccionada por la revista Granta dentro de los 25 mejores escritores jóvenes de la lengua española, Flores debuta como novelista con Isla Decepción (Seix Barral, 2021): historia de un joven coreano, quien, para escapar de las terribles condiciones de trabajo como peón de un barco pesquero, se lanza al mar del estrecho de Magallanes en busca de mejores perspectivas de vida.

Moribundo, el asiático Lee es rescatado por Miguel, quien lo esconde en su casa de Punta Arenas. La llegada inesperada de Marcela —hija de Miguel— afectada por la ruptura de una relación sentimental trae consigo una coexistencia entre padre, hija y náufrago, marcada por un contrato rubricado por la presencia de intimidades ocultas, contrariedades y la vuelta del pasado que punza sus actos continuamente.

Ficción dilucida a través de una prosa escoltada por índices donde la ‘violencia poética’ dialoga con los acasos que tiñen espacios de furtivas conmiseraciones. La herida en la existencia de Lee, enigma por interpretar: Miguel y Marcela intentan desenredar esa madeja para paliar sus propias discrepancias.

Los episodios de estos pescadores huyendo en ese riesgo de lanzarse al mar, encajaba muy bien con mis planes de escribir una historia acerca de escapar y huir Paulina Flores

Narradora

“Un reportaje sobre marineros asiáticos que se lanzaban al estrecho de Magallanes para huir de las malas condiciones laborales en los barcos de pesca, me impresionó mucho.

”Tenía el propósito de escribir un relato sobre la huida, el escape: los episodios de estos pescadores huyendo en ese riesgo de lanzarse al mar, encajaba muy bien con mis planes de escribir una historia acerca de escapar y huir. Pero, quería escribir un libro impregnado de atmósferas aventureras, con episodios violentos y de sorpresas. De todo eso nace Isla Decepción”, expresó en conversación telefónica desde Barcelona, con La Razón, Paulina Flores.

Novela muy esperada por todo el éxito de Qué vergüenza. ¿La escribió presionada? La escribí por necesidad: yo sabía de la expectativa que había, pero no me importaba. Trabajé impulsada por las improntas de la historia, no por otra cosa.

¿Tres personajes protagónicos marcados por la evasión? Marcela, Lee y Miguel huyen, pero están enlazados por los secretos y desacuerdos que afloran continuamente en sus gestos cotidianos. Escapar y huir conforman la médula de la trama.

¿Tonalidad narrativa opuesta a la de Qué vergüenza? En aquellos textos se hacen evidentes las huellas del relato corto estadounidense; yo quería para mi novela edificar atmósferas donde los discernimientos fueran importantes a través de lo que sucede alrededor de los personajes, me interesaba proyectar su mundo íntimo. La literatura y el cine asiático me dieron las señales para lograrlo.

¿Lee, personaje marcado por el desconcierto? Es un misterio, huye y expone su vida. Le hechiza percibir y comunicarse aunque no hable. Ser metafórico cercano al budismo. Marcela y Miguel son opuestos: no cesan de hablar. Dos neuróticos frente a un personaje tan alegórico como Lee, algo paradójico y humorístico.

¿Y la asombrosa sexualidad de Marcela? Marcela es quizás un modelo de ruptura: perjura, drogadicta, segura de sí misma. Quería que ella fuera muy erótica, deseosa y que rompiera ese cliché de la sexualidad sosegada en lo femenino. Ella es provocativa no le funciona la monogamia. Me parece una mujer que es un retrato de la conducta erótica de muchas mujeres contemporáneas.

Portada de Isla Decepción Foto: Especial

Isla Decepción

Autora: Paulina Flores

Género: Novela

Editorial: Planeta, Seix Barral, 2021

Paulina Flores