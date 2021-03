Pequeñas grandes cosas reactiva el Teatro Milán

Para la actriz Mariana Garza, Pequeñas grandes cosas es una puesta en escena con la que el público puede hacer catarsis acerca de lo que ha enfrentado durante la pandemia de coronavirus, pues “es un texto muy emotivo con momentos que son fuertes de los que se necesita hablar ahorita, de las cosas que han estado pasando, de lo que nos provoca mucha felicidad, pero también de lo que nos genera tristeza, miedo, depresión o simplemente estas ganas de preguntar”, afirmó en entrevista con La Razón.

En la obra basada en una historia real, Mariana Garza da vida a la escritora Cheryl Strayed, quien bajo el seudónimo Sugar comienza a hacerse cargo de la columna de un blog, que consiste en responder las cartas de los lectores, a quienes les brinda consejos.

“Es increíble hablar de cosas que son reales, que a gente le pasó, que se está cuestionando; el hecho de que Sugar, sin ser una profesional de la salud, terapeuta o psiquiatra, simplemente desde su postura de una mujer que ha vivido cosas muy fuertes, responde y se hace una comunidad increíble, de alguna manera es lo que estamos haciendo este año: hemos aprendido a relacionarnos a través de Zoom, de otras plataformas y así es como surgió que llegaran a ella estas historias”, destacó Mariana Garza.

La artista también encuentra paralelismos de Pequeñas grandes cosas con lo que las personas están viviendo en la pandemia, al adaptarse a hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con sus profesiones u oficios.

Espero que Pequeñas grandes cosas les sirva como una manera de aliviarse, de sentirse mejor de todo este tiempo que hemos vivido aislados, con incertidumbres, pérdidas, con mucho dolor y angustia Mariana Garza, Actriz

“Ella no se dedica a eso, pero se apasiona por la sinceridad con la que la gente comienza a preguntarle y a mandarle sus historias, comienza a estar involucrada, respondiendo e investigando cosas que le preguntan y de las cuales no tiene información. Creo que es algo que está pasando en general ahora, de pronto mucha gente cocina, recomienda sus rutinas de ejercicio, de limpieza, cómo hacen que sus hijos puedan estudiar bien en casa; nos hemos tenido que transformar y adaptar”, resaltó.

Ejemplificó, que de manera particular en el Teatro Milán también su rutina cambió: “Fue increíble empezar a hacer streamings, adaptar textos o hacer una obra específica (Elena) para recibir a grupos máximos de 10 personas que recorrían el edificio y que podían conocer una historia. Todos hemos tenido que adaptarnos, pasar una montaña rusa, ha sido muy difícil”, expresó.

La actriz, quien esperaba presentar Pequeñas grandes cosas en diciembre pasado, pero no pudo porque la Ciudad de México volvió a semáforo rojo, resaltó que en algunos aspectos se siente identificada por Cheryl Strayed, pues al igual que ella es empática y le gusta ayudar.

“Lo primero que hace es abiertamente decir ‘no soy una terapeuta, soy una mujer que quiere poner su empeño y ayudar’, en eso me identifico; otra cosa que hace es tener empatía con las personas, no juzgar: una pregunta, un comentario, o incluso alguien que la ataca, no la hace distanciarse, siempre valida lo que está escuchando, el sentimiento que tiene la persona que se está atreviendo a escribir y a vulnerarse a través de algo, eso me hace sentir muy afín a ella; su personalidad es bastante más extrovertida que la mía, pero sí comparto esas otras cosas”, comentó.

Con Pequeñas grandes cosas, que tiene su preestreno al público hoy a las 19:00 horas, el Teatro Milán reactiva sus funciones presenciales, lo cual emociona a Mariana Garza, pues ha sido “muy fuerte y complicado” cerrar los foros “porque todos vivimos de hacer teatro y cada día de función es cuando ganamos dinero”.

La puesta en escena es una producción de Mejor Teatro, escrita por Cheryl Strayed y adaptada al teatro por Nia Vardalos, que en esta versión es dirigida por Paula Zelaya, tiene un trazo escénico que permite que los actores puedan guardar la sana distancia, que es parte de los protocolos sanitarios.

La obra, en la que también participan Amanda Farah, Alejandro Morales, Marcos Radosh y Daniel Bretón, tendrá funciones hasta el próximo 4 de abril, pero se espera continuar más días.

El dato: Mariana Garza compartió que el Teatro Milán alista dos producciones presenciales más y un taller que impartirán personalidades como Pablo Perroni y Juan Cabello.



Cuándo: Del 31 de marzo al 4 de abril

Dónde: Teatro Milán

Horarios: Miércoles, 19:00; jueves, viernes y sábado, 17:00 y 19:00; y domingo, 17:00

Localidades: $600 Pequeñas grandes cosas