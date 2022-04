Presenta una crónica por la Cuba actual

Cuba sigue siendo un espacio de interés noticioso: después de 63 años del triunfo de la Revolución comandada por Fidel Castro (1926–2016), la citada nación caribeña ocupa primeras planas de periódicos, revistas y suplementos políticos de Europa, Estados Unidos y América Latina. La muerte del líder/presidente suscitó una avalancha de textos ensayísticos donde se debatían los pendientes del ‘gobierno revolucionario’ y se daba rienda suelta a especulaciones sobre la ‘era de Raúl Castro’ y los desafíos de los posibles cambios tan esperados por la población cubana.

Cuba. El futuro a debate (Penguin Random House/Debate, 2021), del periodista Gerardo Arreola (Pachuca, 1952): consumado memorándum de las dos últimas décadas (2010 –2021) de la historia de Cuba, en paradas por los últimos años del caudillo, ‘Comandante en Jefe’, hasta las sorprendentes protestas sociales del 11 de julio de 2021. Crónica-reportaje que ha tenido muy buena recepción entre los analistas y politólogos inmersos en las discusiones actuales sobre la Isla mayor del Caribe.

“Este libro es resultado de mis viajes a Cuba en los años 80 en misiones laborales. Viví en la isla durante 16 años: fui testigo cercano de varios tramos de la historia reciente de una nación que ha estado en la mirilla de la prensa y de las discusiones políticas durante más de 60 años. Aquí está la visión de un reportero, no de un historiador profesional ni de un ensayista teórico: desde voces oficiales de dirigentes del Partido Comunista, funcionarios del gobierno, la prensa institucional y la gente de los barrios, obreros, y estudiantes”, comentó en entrevista con La Razón, Gerardo Arreola, autor también del consultado volumen Tlatelolco, de los sismos a la reconstrucción (1989).

¿Cómo configura usted la ‘trama’ y las circunstancias del texto? La principal apuesta está en abrir una discusión acerca de los rumbos de Cuba en el contexto actual ya sin las influencias soviéticas de los años 80. Para eso me valgo de opiniones oficiales, pero también recurro a lo que dicen la gente de a pie, desde obreros hasta estudiantes y, asimismo, algunos escritores, Leonardo Padura entre ellos.

El eje del relato se sustenta en un trabajo diario de conversaciones con gente común en la calle, con hombres y mujeres, intelectuales, pequeños empresarios, profesores, diplomáticos y hasta opositores al gobierno

Gerardo Arreola, Periodista

¿De dónde a dónde demarca usted los hechos? Exploro una década y media: del final del gobierno de Fidel, el mandato de su hermano Raúl, los tres Congresos del Partido Comunista, las mudanzas en la relación con Estados Unidos, la llegada a la presidencia de Díaz-Canel —primer líder representante de una generación posterior a la que hizo la Revolución de 1959— y la nueva Constitución de 2017.

Lectores radicales han dicho que la palabra dictadura no aparece en el libro. ¿Usted cómo responde? Sólo he querido referir hechos, situaciones, circunstancias e incidentes ocurridos en esa nación de encuentros y desencuentros de una parte y de otra. No quise enjuiciar al gobierno cubano.

¿Periodismo literario, cronología, reseñas, informes? Hay una mezcla de todo eso, añado el espíritu de reportaje y asimismo algunos guiños ensayísticos. Volumen con mucha información y datos muy útiles para poder entender la complejidad política y social de Cuba.

México, país invitado a la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022. ¿Su libro forma parte del catálogo editorial enviado por México? Lamentablemente, no. Pero, tengo mucho interés de que los lectores cubanos conozcan el libro.

“Principio del fin”

​Por Gerardo Arreola

CUATRO CLAVES

El cambio de mando se produjo de golpe el 31 de julio de 2006. Violentado por una enfermedad intestinal y operado de emergencia, Fidel Castro difundió su “Proclama del Comandante en Jefe al Pueblo de Cuba”, en la que anunció: “Días y noches de trabajo continuo sin apenas dormir dieron lugar a que mi salud, que ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara”. Éste fue el dato decisivo, el eje del interés dentro y fuera de Cuba en los siguientes meses y el parteaguas de la historia reciente del país. Surgieron interrogantes sobre el futuro, las especulaciones tomaron vuelo en el exterior y, como había ocurrido tantas veces en el pasado, se disparó la recurrente conjetura sobre la “muerte” del líder, ahora impulsada por un amplio arco de interpretaciones sobre el estado del paciente y de la isla.

FRAGMENTO TOMADO DE CUBA. EL FUTURO A DEBATE.

Cuba. El futuro a debate. La era de Raúl Castro y los retos de la transición

