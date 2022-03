Presenta retrato de la élite en Colombia

Felipe Restrepo Pombo (Bogotá, Colombia, 1978), editor, periodista y escritor seleccionado entre los mejores autores jóvenes de la década en Latinoamérica por el Hay Festival 2017. Columnista ocasional en The Washington Post y El País y editor invitado de la revista Paris Match. Autor de varios libros, entre los cuales destacan Retrato de una pesadilla, Nunca es fácil ser una celebridad, Forma de evasión (novela) y Perfiles anfibios.

Llega a México la esperada novela Ceremonia (Planeta, 2022), donde Restrepo Pombo conforma un retrato de Colombia desde los avatares de la familia Ibarra vista en tres generaciones. Develación de las entrañas de un cosmos —edificado en la usura del respetado cabeza del clan, Arturo Ibarra— acechado por la violencia y un progresivo paramilitarismo.

La hacienda Santa María en su vastedad y riqueza determina el destino de las poblaciones adyacentes. Presencia de las estelas del poder en la revelación de las frustraciones y deseos de los descendientes (hijos, nietos...), quienes se sienten atrapados e intentan escapar como pueden.

“Me interesa adentrarme en las entrañas de estas familias poderosas que abundan en Colombia y en otras naciones de Latinoamérica. Tomo a Plegarias atendidas, la novela inacabada de Truman Capote, en donde hace un retrato mordaz de la élite de Nueva York como modelo. Igualmente, toparme con Jonathan Franzen en Las correcciones en que el autor se sumerge en los conflictos de una familia de la clase alta de Estados Unidos, me dio elementos para lo que yo quería contar en Ceremonia”, expresó en entrevista con La Razón, Restrepo Pombo.

En las élites hay mucha gente con vacíos y frustraciones que llenan con ceremonias. Se ve muy bien en los herederos del patriarca Ibarra

Felipe Restrepo Pombo, Escritor

¿Pesquisa de campo o trabajo sustentado en la imaginación? Memoria y mucha labor de reportero, siempre lo hago tanto para la ficción como para la no-ficción. Me gusta entrevistar, inquirir: soy muy curioso en la observancia de actos y conductas. He conocido a familias pudientes y he entrevistado a muchos millonarios, ellos me han dado la suficiente información para llevar todo ese universo a los terrenos de la fabulación.

¿Viaje a las entrañas del poder económico a través de rituales sectarios? En las élites hay mucha gente con vacíos y frustraciones que llenan con ceremonias. Se ve muy bien en los herederos del patriarca Ibarra. Clan que construye un destino lejos de la hacienda paterna: con dinero logran afiliaciones a clubes y a prestigiados colegios donde estudian los hijos.

¿Los ricos también lloran? Se piensa que los ricos tienen todo solucionado; yo quería exponer, sin adjetivar ni juzgar, que en esos frisos de ostentaciones hay soledad, miedo, recelo y represión.

¿Mirada penetrante a un geografía humana de pompas? Presento la exaltación del lujo y el vacío. Me valgo de cierta mirada sarcástica, pero sin burlarme de los personajes. Por mi labor de editor, he estado en contacto con el mundo de la moda, de los automóviles costosos y de la suntuosidad: me pareció interesante insertarlo en los espacios de la familia Ibarra.

¿La sexualidad como tema contiguo? Personajes que experimentan sexualidades contrapuestas. La represión y las figuraciones falsas están presentes en esos entornos de la aristocracia. Patricio, un personaje muy entrañable para mí, por ejemplo, explora su sexualidad a pesar de los dolores derivados. Asimismo, es sintomática la disipación sexual del patriarca.

Ceremonia