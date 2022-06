“Quiero llevar la poesía a lo largo y ancho del país”

Llevar la poesía a cada rincón de México y reconciliar este género con sus lectores es parte de lo que se ha propuesto el poeta, ensayista y editor Fernando Fernández, quien recientemente fue nombrado miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, institución a la que ingresa de manera oficial este martes.

“La poesía es un género literario que, sobre todo en las últimas décadas, perdió contacto con la mayoría de la gente, se volvió complejo, para ser consumido muchas veces por los propios poetas; me parece que la oportunidad de pertenecer al Seminario también puede traducirse en la posibilidad, a través de la generosa red de corresponsalías, de llevar la poesía a lo largo y a lo ancho del país, tratar de volver a reconciliarla con sus lectores naturales”, compartió en entrevista con La Razón el recién galardonado con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2022.

Agregó que es una buena oportunidad para meter de nuevo a la poesía a la conversación: “Es tratar de penetrar en el corazón de ese género que suele ser el más huidizo”, dijo.

desde la ladera de la literatura, más específicamente, del lado de la poesía, es una gran felicidad sumarme a los esfuerzos en el Seminario de Cultura Mexicana, en diversas disciplinas

Fernando Fernández

Poeta

Señaló que es necesario volver a atraer a los lectores a la poesía, especialmente la escrita por mexicanos, que es “particularmente rica”.

“Tenemos que reencontrar el camino hacia la poesía, volver a conquistarla, tampoco pienso que por fuerza deba ser el mejor arte del mundo, es un gusto adquirido que hay que estudiar y tener cierta pericia para entenderla y visitarla. El Seminario con la representación que tiene en el país, puede ser un escenario propicio para volver estudiarla, utilizarla no sólo como un medio de goce artístico, sino educativo”, enfatizó.

La ceremonia de ingreso tendrá lugar en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, en la Ciudad de México, a las 13:00 horas.

Un galardón que lo motiva. Fernández se siente doblemente motivado para aportar en esta misión, porque también acaba de ser reconocido con el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde, el cual recibirá en el marco de las Jornadas Lopezvelardeanas, el próximo 17 de junio a las 12:00 horas, en el Teatro Hinojosa, en Zacatecas.

Fernando Fernández



Editor, poeta y ensayista

Nació: 12 de junio de 1964, en la CDMX

Obras: Contra la fotografía de paisaje (2014), Oriundos (tres ediciones: 2018, 2019 y 2020); y Viaje alrededor de mi escritorio (2020), entre otras

“Me siento muy contento, este reconocimiento es una aprobación del trabajo que llevo haciendo con López Velarde desde hace muchos años, quiere decir que mis colegas están validando lo que he estado realizando y estoy mucho más contento, porque es un premio que han recibido notables autores mexicanos, todos apasionados y grandes conocedores de la vida y obra del poeta, el primer año lo recibió Juan José Arreola, al tiempo que José Luis Martínez, el editor de López Velarde en el siglo XX; luego vinieron poetas que admiro mucho y he leído incansablemente como Alí Chumacero y Eduardo Lizalde; o Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco”, apuntó.

Expresó que el galardón también es un impulso a seguir indagando en la vida y obra del autor de La suave Patria, quien desde niño lo ha atrapado con su poesía. En su infancia, recordó, leyó Cuadrivio, de Octavio Paz, que incluía un ensayo acerca de López Velarde; después en la universidad compró La sangre devota y a sus 21 años, junto con un amigo, viajó a Jerez para conocer las atmósferas que encontró en el primer libro del poeta. “Han pasado casi 40 años de ese viaje y aquí sigo”, apuntó.

Abundó que la distinción es “un gran estímulo para seguir adelante, he publicado dos libros sobre López Velarde y todavía hay algunas cosas que quisiera seguir investigando, que llaman mi atención, por cuestión de tiempo no he podido atender como quiero, y espero que el gran impulso que me da este premio me permitirá seguir trabajando en estos tópicos que tanto me interesan”, dijo.

Fernández adelantó que le gustaría profundizar en el segundo libro de López Velarde, Zozobra, y en el póstumo, El

son del corazón.

“Por un lado es volver a leer la poesía de Ramón López Velarde, y por otro, considero que la prosa tiene largas extensiones que no han sido lo suficientemente atendidas por la crítica, como la prosa política, alguna ha sido desdeñada, y sin embargo, ahí hay mucho que decir, los intereses que tuvo el poeta”, explicó.

Aseguró que de la obra de López Velarde todavía hay mucho por descubrir: “Sin duda tiene que haber obra desperdigada en algunos interiores de El Interior, periódico donde colaboraba de joven; y hay aspectos iconográficos que quisiera tratar de localizar”, finalizó el autor de Ni sombra de disturbio (2014) y La majestad de lo mínimo (2021), ambos ensayos de Ramón López Velarde.

Fernando Fernández, de acuerdo con con el Comité Honorífico de Selección del premio, “propone nuevos asuntos interesantes y pertinentes para continuar el diálogo alrededor de la obra del poeta jerezano”, se destacó.