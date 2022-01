Reyes Magos: Conoce el origen de esta mágica festividad

Los Reyes Magos (Reyes Magos de Oriente): de acuerdo al Evangelio de Mateo, después de nacimiento del Niño Dios, Jesús de Nazaret, vinieron desde el Oriente para rendirle tributo y entregarles ofrendas (oro, bálsamo e incienso). No se sabía que fueran monarcas o no, ni que fueran sólo tres ni tampoco sus nombres. Fue en el siglo III d. C. cuando se instituyó que eran soberanos. “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?” (Evangelio de Mateo (2, 1-2), versión Reina-Valera, 1960) / “Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. (Evangelio de Mateo (2, 11), versión Reina-Valera, 1960).

El Evangelio de Mateo, relata el itinerario de los magos procedentes de Oriente, quienes se orientan por una estrella, que los lleva hasta Belén (estrella de Belén). “Antes de llegar, visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron por el nacimiento del ‘Rey de los judíos’. El monarca, después de consultar a los escribas versados en la Biblia, les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agregó, astutamente que, de regreso, hablaran con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño y, así, poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte” (Herodes, Hipólito Marcare).

Los Reyes Magos son inseparables de la tradición cristiana aunque en la Biblia solo los menciona San Mateo. Representan las edades del hombre: juventud, adultez, vejez; el tiempo: Pasado, presente y futuro y los continentes conocidos: Europa, Asia y África. #ReyesMagos pic.twitter.com/UKpWsk4J5i — Ursula Camba (@ursulacamba) January 4, 2022

En Belén, los magos volvieron a ver la estrella, y dieron con el paradero de Jesús recién nacido. Lo veneraron con ofrecimiento oro (índice de naturaleza real), incienso (naturaleza divina) y mirra (alusión del sufrimiento y muerte futura de Jesús). “Al regreso, advertidos los magos por un sueño de las intenciones del rey, no volvieron a Jerusalén. Herodes, entonces, ordenó dar muerte a todos los niños menores de dos años residentes en Belén, episodio conocido como la matanza de los inocentes. Un nuevo mensaje celestial, advirtió a José de la amenaza y éste, llevando a María y a Jesús, huyó a Egipto” (Herodes, Hipólito Marcare).

Se estableció la representación de tres personajes acaudalados: uno por obsequio; se suponía hasta ese entonces, por iconografías, la presencia de dos, tres o cuatro magos; se registra que la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia afirmaban que eran doce en referencia a los apóstoles.

Al individuo @Serigne_Mbaye_



En nuestra tradición al principio los Reyes Magos, llevando regalos al Niño Dios, representaban las 3 edades humanas:



- adolescencia

- madurez

- vejez



En la Edad Media se quiso reflejar a las “3 razas” de la época:



- Africana

- Europea

- Asiática pic.twitter.com/BRMTEbOneZ — Emily Habsburg (@emily_habsburg) January 4, 2022

El mosaico de San Apolinar el Nuevo (Siglo VI d. C) recoge por primera vez los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar: tres nigromantes vestidos con atuendos persas con sus designaciones cifradas encima y personificando distintas edades. Pero, hasta el siglo XV d. C., es cuando el rey Baltasar aparece con la piel negra. De ahí que simbolicen los tres linajes étnicos de la Edad Media: Melchor personificará a los europeos; Gaspar, a los asiáticos; y Baltasar, a los africanos.

“En España a partir del siglo XIX se inició la tradición de convertir la noche de Reyes (noche anterior a la Epifanía) en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el Día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás. Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana”, según asienta el cronista Maduf Sanlepian en el libro Los Reyes Magos en Iberia (1805).

Festividad de los Reyes Magos

Desde el siglo XVIII en algunas naciones de usanza católica, se patrocinó la práctica de celebrar al mismo tiempo el Día de la Epifanía (6 de enero) y la ceremonia de los Reyes Magos: “Conjugándose así la manifestación de Jesús al mundo no judío con la fiesta de estos personajes que representaban justamente ese mundo de gentiles. Poco a poco, se fue olvidando el significado verdadero de la palabra epifanía y la convirtió en un sinónimo de adoración de los Magos” (Maduf Sanlepian, Los Reyes Magos en Iberia).

en españita es el día de los Reyes Magos✨ pic.twitter.com/oMmNWwGcxH — carla | info⁷ (@caarlamoontoya) January 5, 2022

En varios países de Hispanoamérica se instituyó que los infantes acojan regalos de los Reyes Magos (a la medianoche del 5 de enero, o en la mañana del 6 de enero): como, por ejemplo, en Argentina, México, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay. Sintomática y curiosa la costumbre de enviar cartas a los Santos Reyes. La mayoría de las administraciones postales del mundo admiten estas misivas. El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela.

El Día de los Reyes Magos en México

En México se ubica, ciudad de Tizimín, el segundo santuario más importante del mundo con referencia a los Tres Santos Reyes, sitio visitado por millares de personas durante las fiestas religiosas en su honor, ensalzadas a finales de diciembre y principios de enero. Se trata además de la exposición religiosa más añeja del sureste mexicano.

En nuestro país la tradición de celebrar esta efeméride data de mediados del siglo XX. En este día los niños escriben cartas en las que les piden dádivas a los Reyes Magos en la confesión de que se han portado bien durante el año. Por lo común, las cartas eran amarradas a un globo que se soltaba al aire para que volara por las nubes. Los Reyes Magos arriban entre la noche del 5 y la madrugada del día 6 de enero y colocan misteriosamente los regalos a lado de los zapatos de los niños.

“Adoración de los Reyes Magos” (1619)

Diego Velázquez

Museo del Prado, Madrid #FelizNoche 🎁 pic.twitter.com/FRxGuPlSsG — MaléficaReturns✍️ (@AliciaMimundo) January 5, 2022

En la mañana del 6 tradicionalmente se come la Rosca de Reyes con la compañía de la familia y los seres queridos. En la rosca, se ocultan pequeños muñequitos de plástico que representan al niño Dios: quien lo encuentre en su pedazo de rosca, es el responsable de organizar y costear una convidada con atole y tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria: fecha en que se guarda el nacimiento, y se llevan velas para bendecir en la presentación del Niño Dios en el templo. El padrino lo debe vestir y por la noche toda la familia y amigos cenan tamales y atole a gastos de quien haya encontrado al Niño Dios en la famosa rosca.

Con esta celebración culmina el periodo conocido como Guadalupe-Reyes, que empieza el 12 de diciembre con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Durante estas semanas tradicionalmente los mexicanos tienen múltiples posadas, cenas y festejos familiares.