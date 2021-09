¿Sabías que una raíz mexicana fue clave en la elaboración de la píldora anticonceptiva?

Gabriela Soto Laveaga investigadora, especialista en Historia de México e Historia de la Ciencia, da conocer en nuestro país Laboratorios en la selva (FCE, 2020) ensayo con el que ganó el Premio Robert K. Merton de la Asociación Sociológica Americana al Mejor Libro de Ciencia, 2010. Cuaderno que documenta el descubrimiento de la raíz silvestre mexicana, conocida como barbasco, lo cual permitió producciones masivas y a bajo costo de progesterona con el resultado de la elaboración de la píldora anticonceptiva.

Volumen de la Colección Ciencia y Tecnología del FCE, que atrapa al lector desde las primeras páginas por la transparencia de una prosa enmarcada en las sendas de la Historia de la Ciencia, pero con asomos a la crónica, la narración, apuntes de la experiencia personal en la invitación a revisar nuestros juicios sobre cómo se generan hitos científicos impactantes, en este caso, protagonizados por campesinos mexicanos.

“Este libro se publica por primera vez en 2009, no había sido traducido al español: me satisface verlo editado en México, origen del trabajo que inicié en 1997 mientras estudiaba un posgrado y me integro a un equipo binacional para documentar las plantas medicinales de la Mixteca oaxaqueña. Todo eso me encaminó en la búsqueda de tubérculos gigantes en el sureste mexicano”, explicó en entrevista telefónica con La Razón, Gabriela Soto Laveaga, docente de la Universidad de Harvard.

La autora del libro. FCE

¿Más de 10 años para la aparición en México? Estuve desde un principio buscando editoriales. En 2010 el ensayo gana el prestigioso Premio Robert K. Merton por Mejor Libro de Ciencia, factor que ayuda un poco a generar curiosidad. Los trámites editoriales son muy tardados, al fin el FCE se interesa y se da a conocer en México en 2020.

¿Investigación que asemeja un guion para un documental cinematográfico? Hay un poco esa idea de un guión para la televisión educativa. Intenté que cada capítulo fuera como la entrada a un cosmos de variada información. Una suerte de ramificaciones vinculadas en cada apartado temático.

¿Ensayo que desafía los esquemas académicos? Así es. Yo no quería que se quedara en los archivos de la academia, sino que sirviera de testimonio de todo ese itinerario del descubrimiento de esa raíz silvestre mexicana que da origen a las pastillas anticonceptivas.



Autor: Gabriela Soto Laveaga

Género: Historia de la Ciencia

Editorial: FCE, 2020 Laboratorios en la selva

¿Trascendencia del hallazgo? Este hecho llevó a México, y sobre todo a los campesinos mexicanos, a asumir un papel sobresaliente en la industria farmacéutica mundial.

¿Papel del gobierno de México? La tremenda demanda del barbasco por parte de las grandes empresas farmacéuticas obligó a las autoridades mexicanas a controlar y a monopolizar la producción de la raíz. Se le bautizó como el “oro verde”. México llegó a ocupar el primer lugar entre los proveedores de hormonas esteroides en el mundo.

¿Nacimiento de la paraestatal Proquivemex durante el sexenio de Echeverría? El gobierno organizó a miles de recolectores de barbasco potencialmente rebeldes y lo proporcionó empleo seguro; en 1975 crea Proquivemex con el objetivo de reemplazar a los laboratorios transnacionales. Estrategia política para tener bajo control a los campesinos mexicanos.

También lee Vargas Llosa critica "ataques" de AMLO contra periodistas mexicanos

¿Trabajo de investigación informal? En realidad asumí un trabajo de campo no tanto informal, pero si hasta cierto punto azaroso. Fueron muchos los campesinos mexicanos que respondían a mis preguntas sobre el barbasco. Compartieron historias conmigo, me atendieron y fueron informantes incondicionales.

¿Y los factores científicos? Científicos mexicanos con entereza me explicaron cosas de química, botánica y biología de manera accesible para que lo pudiera entender una historiadora.

¿Edición complementada con fotografías, caricaturas y notas de prensa? En eso se sustenta el tono documental del libro en que se aprecia el nacimiento de un mercado creciente para el barbasco que inmiscuye al gobierno, científicos, químicos, farmacéuticos y campesinos.

¿Acude usted a una exhaustiva bibliografía? Apelo a archivos y bibliotecas. Entrevistas a biólogos, científicos, químicos y campesinos recolectores. Exploración en hemerotecas y fuentes secundarias de cientos de volúmenes que van de la antropología, política, economía, ecología, sociología e historia.

AG