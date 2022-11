¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 25 al 27 de noviembre?

Últimos días de noviembre: diciembre se asoma con sus bálsamos navideños. Ya se respira la epifanía del último mes del año. Hay que tomar precauciones: COVID-19 sigue entre nosotros, y, asimismo, la influenza acecha: debemos acudir a los módulos de vacunación. La capital continua con el índice epidemiológico de semáforo Verde: cines, museos, foros al aire libre, teatros, salones de baile y salas de concierto abren sus puertas en atractivas ofertas artísticas. Aquí sugerimos algunas de ellas.

¿Cuáles son mejores eventos en la CDMX del 25 al 26 de noviembre?

1. Paralelo CND. C-NeoLab. Laboratorio Clásico y Neoclásico

Proyecto con el que la Compañía Nacional de Danza de México busca preparar a sus bailarines para que incursionen, además de la interpretación, en la producción, la iluminación, la planeación, la dirección y el manejo de redes sociales, entre otras actividades para que adquieran y desarrollen nuevas habilidades que rodean al mundo de la danza. Actividad interactiva donde los asistentes participan desde un diálogo con los bailarines y el equipo de producción.

Donde: Raúl Flores Canelo del Cenart. Río Churubusco 79. Country Club, Coyoacán, Ciudad de México

Cuándo: Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre, 2022​

​Horario: 20: 00 horas

​Boleto: 150 pesos

Paralelo CND. C-NeoLab. Laboratorio Clásico y Neoclásico. Foto: Especial.

2. Música en la UNAM

Ciclo de música antigua | Rafael Sánchez Guevara

El joven violagambista Rafael Sánchez Guevara presenta un programa de música para viola da gamba compuesta en Inglaterra y Francia durante el siglo XVII. El concierto será ofrecido en dos réplicas de instrumentos históricos: una viola da gamba "bajo" de siete cuerdas y una "tenor" para la música inglesa, contrastantes en timbre y color.

Formato: presencial (Sala Carlos Chávez, sábado 26 de noviembre, 6:00 pm).

OFUNAM | Tercera temporada 2022 | Programa 11 | Foco Brahms

Además de la última de las cuatro sinfonías que se interpretan en el marco del Foco Brahms, se presentará el estreno en México —en colaboración con la Orquesta Nacional de Bretaña, que comisionó la obra— de Fractalis para piano y orquesta de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, interpretada por la pianista cubana Ana Gabriela Fernández.

Formato: presencial y transmisión en vivo (Sala Nezahualcóyotl: sábado 26 de noviembre, 8:00 pm y domingo 27 de noviembre, 12:00 pm).

OFUNAM | Tercera temporada 2022 | Programa 11 | Foco Brahms Foto: Especial.

Ciclo de música antigua | Marc Destrubé e Il Furore

El ensamble de música antigua Il Furore, junto al violinista canadiense Marc Destrubé y la violagambista Gabriela Villa Walls, interpretarán música de los siglos XVII y XVIII en un concierto protagonizado por frescas y poco conocidas obras de Leclair, Reincken, Castello y Couperin, entre otros.

Formato: presencial (Sala Carlos Chávez, domingo 27 de noviembre, 12:00 pm).

3. El convivio del difunto. Teatro

El convivio del difunto, obra escrita y dirigida por Martín Zapata, en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. La puesta en escena cuenta la historia de Leonor, una refinada aristócrata que ha perdido a su marido -Mauricio-, quien, a pesar de estar muerto continúa hablando y en movimiento. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero, ante esta situación extraordinaria, Leonor busca el consuelo de sus dos mejores amigos. Magda, ayudante de la casa, sirve los primeros jaiboles por orden de Mauricio, y es así como comienza la convivencia con el fallecido.

Cabe mencionar que, a pesar de abundar las risas durante el desarrollo de la obra, la nostalgia, melancolía y añoranza de amores que no pudieron ser, la pérdida de una mascota, la tristeza de mirar atrás y percatarse que es demasiado tarde para realizar los sueños más ardientes, expondrán a un Mauricio totalmente vulnerable, que inevitablemente invita a los espectadores a unirse a El convivio del difunto.

El reparto está integrado por los actores del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro: Arturo Beristain, Erando González, Mariana Giménez, Nara Pech, Rodrigo Vázquez y Sonia Franco. El equipo creativo está compuesto por: Alejandro Luna en el diseño de escenografía e iluminación; Jerildy Bosch en el diseño de vestuario; Joaquín López Chas en el diseño sonoro, Maricela Estrada en el diseño de maquillaje y peinados y Dalia Balp, quien se encuentra a cargo de la coreografía.

Dónde: Teatro del Bosque Julio Castillo. Reforma y Campo Marte. Polanco. CDMX

​Cuándo: Temporada hasta el 18 de diciembre, 2022

​Horario: viernes (20:00 horas); sábado/domingo (18:00 horas)

​Boleto: 165 pesos

El convivio del difunto. Teatro. Foto: Especial.

4. Julieta Venegas presenta el disco Tu historia

Regreso a la escena musical con la colaboración del éxito "Lo Siento BB:/" y recientemente galardonada en la categoría de Mejor Interpretación Reguetón en la 23 edición del Latin Grammy junto a Tainy y Bad Bunny. Nos ha sorprendido con el lanzamiento de su más reciente material titulado TU HISTORIA, surgido y compuesto durante plena pandemia.

El corte promocional de este disco, es la canción que le da nombre al mismo: “Tu Historia”, compuesta por Julieta en letra y música, que nos remite con la calidez y sensibilidad características de Julieta a la amistad y al amor y la reconciliación con su pasado. Fue producida por Alex Anwandter (exlíder de los extintos Teleradio Donoso y una de las figuras claves del pop chileno de los últimos años) y grabada en Outlier Music de New York.

“Elegí́ el título de Tu Historia, porque para mí hay que reconocer nuestro pasado como parte nuestra, creo que cuando haces a tu pasado parte de tu aprendizaje te enriquece. Yo siempre fui peleadora del pasado, pero ahora estoy más con la idea de que ese pasado me ha enseñado y construido, por lo cual soy quien soy con todo, mis aciertos, y también mis errores”, ha dicho la vocalista mexicana.

Dónde: Teatro Metropólitan. Independencia 90, Colonia Centro. Ciudad de México, CDMX

​Cuando: viernes 25 y sábado 26 de noviembre, 2022

​Horario: 20:30 horas

​Boleto: de 400 a 1200 pesos (depende el lugar de la butaca)

Julieta Venegas presenta el disco Tu historia. Foto: Especial.

5. Circuito Nacional Poetry Slam MX

El Circuito Nacional Poetry Slam MX invita a personas con interés en ser escuchadas (raperos, poetas, escritores libres, performers, comediantes, cantantes...) a participar en el Cuarto Slam Nacional MX 2022. La participación es en formato libre para todo público, también bajo curadurías específicas con artistas profesionales. Participarán más de 15 poetas eslameros campeones y representantes de sus comunidades, slammasters organizadores, e invitados internacionales para esta ocasión.

El slam de poesía es un ejercicio social, un pensamiento crítico y un movimiento. También es un show, torneo, juego, concurso, “deporte” palabrero, plataforma colectiva y festiva que convoca a personas con interés en ser escuchadas. Este acto celebra el micrófono abierto, la oralidad y su gran diversidad, es una utopía democrática en donde las audiencias participan y deciden al ganador/a de esta divertida querella poético-literaria.

Donde: Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera. Ciudad de México, CDMX

​Cuándo: Sábado, 26 de noviembre, 2022

​Horario: 16:00 horas

​Entrada libre

Circuito Nacional Poetry Slam MX. Foto: Especial.

6. El actor Alejandro Tommasi leerá fragmentos de El sendero de los gatos apachurrados, de Alfonso Orejel

Esta es la última actividad del año del ciclo de lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez? dedicado a niñas, niños y adolescentes, y que contará con la participación de un comprometido lector: el actor Alejandro Tommasi, quien dará voz a los personajes de una singular historia que nos llevará a pensar la relación entre las personas y los animales. El sendero de los gatos apachurrados es un texto de corte policiaco, con un poco de humor negro, en el que se cuenta la vida y desaparición de distintos gatos.

Alfonso Orejel es el autor de esta pequeña historia de gatos. Originario de Los Mochis, Sinaloa, es poeta y narrador. Ha publicado diversos libros para niños como El cucaracho, Caldo de perico y Matangaguangalachanga, y obtenido algunos premios de literatura, entre ellos destaca el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo en 2006 y el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2008 por Palabras en sepia.

Alejandro Tommasi es un actor de cine, teatro y televisión con una amplia trayectoria. Cursó la licenciatura de Literatura Dramática en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ingresó al Centro de Experimentación de Teatro del INBAL y al Centro de Capacitación de Actores de Televisa.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

​Cuando: sábado 26 de noviembre, 2022

​Horario: 12:00 horas

​Entrada Libre

El actor Alejandro Tommasi leerá fragmentos de El sendero de los gatos apachurrados, de Alfonso Orejel. Foto: Especial.

7. Concertistas de Bellas Artes interpretarán obras de Gerald Finzi, Frazil Say, Francisco Cortés y Carlos Guastavino

La soprano Zulyamir Lopezríos y el pianista Santiago Piñeirúa, integrantes de Concertistas de Bellas Artes y reconocidos intérpretes en el ámbito musical, ofrecerán una serie de conciertos integrados por It Was a Lover and His Lass y Come Away, Come Away, Death, del compositor Gerald Finzi (Reino Unido, 1901-1956); Gezi Park 3 y Vocalise, de Frazil Say (Turquía, 1970); Canicas e ilusiones, para piano solo, de Francisco Cortés (México, 1983); y Seis canciones de cuna de Gabriela Mistral, de Carlos Guastavino (Argentina, 1912-2000).

“Es un programa diverso, fuerte, contrastante y nuevo, porque presenta obras poco escuchadas en México. La música de cámara es un género que hay que abordar con total cuidado para estar acompañado en escena con el piano, son obras que demandan muchos detalles y sutilezas, para lo cual hemos ensayado mucho”, comenta la cantante Zulyamir Lopezríos.

El reto está en los contrastes que se presentan, porque son obras cortas y hay que cambiar el estado emocional de los intérpretes en segundos, algo que es difícil, porque no solo es abordar técnica y vocalmente las piezas, sino transmitir el mensaje, agregó. “Con este programa terminamos las actividades de 2022 y presentamos a cuatro compositores diferentes entre sí que abordan la vida, la muerte, el juego y la ternura”.

El recital inicia con dos canciones inglesas del compositor Gerald Finzi que hablan del amor y de la muerte; después se presenta un estreno en México que se realizó en la Gala de Concertistas, Gezi Park 3, del compositor turco Fazil Say, que rememora todos los hechos violentos que tuvieron lugar en Estambul en 2013, tras la manifestación de 50 personas para salvar un parque.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce de Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

​Cuándo: Domingo, 27 de noviembre, 2022

​Horario: 12:00 horas

​Boleto: 20 pesos

Concertistas de Bellas Artes interpretarán obras de Gerald Finzi, Frazil Say, Francisco Cortés y Carlos Guastavino. Foto: Especial.

8. La Orquesta Sinfónica Nacional interpreta obras de compositores de la Academia de Artes

La Orquesta Sinfónica Nacional en colaboración con la Academia de Artes de México, presentarán un concierto integrado por Clepsidra, de Mario Lavista; Tándava, para flauta y orquesta, de Hebert Vázquez; TZAM, de Gabriela Ortiz; finaliza con Y la máquina va, de Javier Álvarez. Estos cuatro compositores mexicanos de amplia y reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional pertenecen a la Academia de Artes.

Desde su creación el 12 de diciembre de 1966, la institución agrupa a las figuras más destacadas en la creación artística y su estudio. Comprometida en coadyuvar en la producción y divulgación del patrimonio artístico mexicano, la Academia de Artes se ha caracterizado, desde su origen, por un espíritu y proyección social que le han permitido desarrollar un proyecto cultural de relevancia mundial.

El concierto será dirigido por Alejandro Basulto, como invitado, y tendrá la participación de Lenka Smolcakova, en la flauta dulce.

Basulto, director de orquesta y compositor yucateco; estudió bajo la tutela de Raymond Harvey y Salvador Brotons. Por su parte, Lenka Smolcakova, originaria de la República Checa, realizó estudios de flauta dulce y flauta transversa. A los 14 años hizo su debut como solista, acompañada por la Orquesta de Cámara Jaroslav Kocian. En 1992 ingresó al Conservatorio de P. J. Vejvanovsky en Kromeriz, República Checa. Desde 2002 radica en México.

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Horario: 12:15 horas

​Cuándo: Domingo, 27 de noviembre, 2022

​Boleto: Luneta (90 pesos). Anfiteatro (70 pesos). Galería (40 pesos)

La Orquesta Sinfónica Nacional interpreta obras de compositores de la Academia de Artes. Foto: Especial.

JVR