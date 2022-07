¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 29 al 31 de julio?

Último fin de semana de julio que abre camino a la presencia de agosto. Según la UNAM, los contagios por COVID-19 en esta quinta ola han disminuido progresivamente. Lluvias repentinas se presentan en algunas zonas de la Ciudad de México que prosigue en semáforo epidemiológico de color verde. Museos, salones de baile, salas de concierto, teatros, cines y aforos al aire libre presentan un atractivo programa de actividades culturales. Aquí sugerimos algunas por la relevancia de sus valores artísticos.

leer más Exhiben joyas del arte que coleccionó Carlos Pellicer

XIV Gran Remate de Libros de la Ciudad de México 2022



Después de dos años de ausencia por la pandemia de la COVID-19, el Gran Remate de Libros de la Ciudad de México regresa este 2022 con su edición número 14, que tendrá lugar y verificativo hasta el 31 de julio en el Monumento a la Revolución. 132 sellos editoriales grandes y pequeños, como también librerías de viejo, ponen en ventas sus libros en un rango de precio que oscila entre 10 y 100 pesos; habrá algunos ejemplares que pueden tener un costo mayor (libros de arte, catalogo especializados, clásicos agotados...), sin embargo, siempre muy por debajo de la etiqueta inicial y entran en el programa de ofertas especiales.

Planeta, Colofón, FCE, Penguin Random House, Océano, Brigada Para Leer en Libertad A.C., Educal, Gandhi, Sótano, Algarabía, Ediciones Era, Milenio, Larousse, Akal, Trillas, Océano, Educal, Gedisa, La Jornada, Turner, Almadía, Malpaso, Nitro Press, Sexto Piso, Siglo XXI, Mar de Libros, UNAM, Proceso, El Chamuco, INAH, entre otras más, han validado su participación. Recomendable evento para asistir este fin de semana con toda la familia

Dónde: Monumento a la Revolución. Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: hasta el domingo, 31 de julio, 2022

Horario: de 11.00 A 20:00 horas

XIV Gran Remate de Libros de la Ciudad de México 2022 Foto: Especial

seguir leyendo La cabeza de mi padre, el relato de muchas mujeres

Concierto bailable. Salón Los Ángeles: 85 aniversario



El legendario Salón Los Ángeles celebra sus 85 años con un magno concierto bailable. Presentación de Sonido Gallo Negro, Musas Sonideras y Triciclo Circus Band, entre otras agrupaciones. Resistencia de un espacio que ha sido visitado por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Cantinflas, Carlos Monsiváis, Diego Rivera y Elisa Carrillo, entre otras destacadas figuras. Recomendado concierto para mover el esqueleto en este cierre del mes de julio.

Dónde: Salón Los Ángeles. Lerdo 36. Colonia Guerrero. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes, 30 de julio, 2022

Horario: 20:00 horas

Boleto: 400 pesos

Concierto bailable. Salón Los Ángeles: 85 aniversario. Foto: Especial

Jazz y gastronomía en El Convite



El centro cultural y gastronómico El Convite presenta una programación de fin de semana muy atractiva para los amantes del jazz y de la buena gastronomía. Actuación de destacados instrumentistas de México y oferta del chef Alberto Aguilar de platillos que fusionan las recetas culinarias de Oaxaca con modalidades de la cocina internacional. Lugar con un toque tradicional y ecos de la modernidad citadina. Sitio de encuentro de periodistas, escritores, músicos, pintores, teatreros, cineastas y melómanos incondicionales del género sincopado.

Viernes de Cena y Jazz

Baldomero Jiménez Ensamble

Alberto Delgado, Arturo Luna, Uzi Cancino y Baldomero Jiménez

Viernes 29 de julio.

Servicio de cena: 19:00 horas

Concierto: 20:00 horas

Sábado de Comida y Rock

Rafael Acosta (ex Loco del Ritmo) Pionero del Rock & Roll en México.

Roberto Blanco y Juanjo Gómez. 14:00 horas.

Concierto: 15:00 horas

Dónde: El Convite. Ajusco 79 BIS. Colonia Portales Sur. Benito Juárez. CDMX

Entrada libre.

Jazz y gastronomía en El Convite. Foto: Especial

más para leer Danzatlán 2022: “#The_Wall”, un código dancístico incompleto

Cine de Arte: La trampa



Hany Abu-Assad. Reem, una joven madre casada con un hombre celoso, acude al salón de belleza de Huda en Belén, dentro de la zona de Palestina ocupada por Israel. Lo que parece una visita ordinaria al establecimiento se torna amarga, cuando Huda, tras haber puesto a Reem en una situación vergonzosa, la chantajea para que trabaje para el servicio secreto israelí y traicione a su pueblo. La más reciente película del director palestino Hany Abu-Assad, conocido por El paraíso ahora (2005) –la primera película palestina que fue nominada a un Óscar–, habla de la realidad de su país a partir de la doble ocupación a las que están sometidas las mujeres palestinas: la política y la patriarcal.

Dónde: Sala 8 de la Cineteca Nacional. Avenida México-Coyoacán. Barrio Xoco. Benito Juárez. CDMX

Cuándo: Viernes29, sábado30 y domingo 31 de julio, 2022

Horario: 16:00 y 20:00 horas

Boleto: 60 pesos

Cine de Arte: La trampa. Foto: Especial

Homenaje a Marilyn Monroe, 60 años sin ella



Almas desesperadas / Don't Bother to Knock. Dir. Roy Ward Baker / EUA / 1952 - Reparto: Richard Widmark, Marilyn Monroe, Anne Bancroft. Una mujer muy atractiva, pero con tendencias suicidas, es dada de alta de una institución mental y consigue empleo como niñera en un hotel de lujo. Allí empieza a buscar a uno de los huéspedes, convencida de que es su marido, en teoría muerto.

Viernes 29 de julio, 2022. Sala Julio Bracho: 12:00 horas

Sábado 30 de julio, 2022. Sala Carlos Monsiváis: 16:30 horas

Centro Cultural Universitario. CCU

Boleto: 40 pesos

También puedes leer Cuestiona en novela los enigmas del esoterismo

Grupo Concertista de Bellas Artes en el FCE



En el marco de la temporada de conciertos que llevan a cabo de manera conjunta y gratuita entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Fondo de Cultura Económica (FCE), el próximo viernes 29 de julio, a las 19:00 horas, tocará el turno al violonchelista Ignacio Mariscal y el pianista Carlos Adriel Salmerón. Ambos músicos se darán cita en la librería Rosario Castellanos, en el Centro Cultural Bella Época del FCE, para ejecutar Sonata No 1 en mi menor, op. 38 (Allegro ma non troppo, Allegretto quasi minueto y Allegro), y Sonata en fa mayor, op. No. 99 (Allegro vivace, Adagio affettuoso y Allegro passionato), de Johannes Brahms. Se trata del segundo concierto de una serie que se lleva a cabo el último viernes de cada mes en la citada librería, con el objeto de llevar la música clásica a un recinto público, abierto, a fin de atraer nuevos públicos para esta hermosa manifestación artística.

Librería Rosario Castellanos

Entrada libre

Grupo Concertista de Bellas Artes en el FCE. Foto: Especial

RFH