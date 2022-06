Taibo II ofrece retratos de personajes que lucharon por la libertad

El escritor hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II (Gijón, España, 1949) es perseverante, pertinaz y obstinado, con un aval de más 70 volúmenes publicados de diferentes géneros (crónica, biografía, historia, cuento, novela...) continúa enfrascado en las venturosas rutas de la creatividad con el afán apasionado de convertir en literatura todo lo que su curiosa mirada descubre en los recodos más insospechados.

Activista de izquierda, creó el proyecto cultural Para Leer en Libertad, AC, que se enfoca al fomento de la lectura y a la divulgación de la historia de México. Celebrado por sus novelas policiacas y por haber fundado y dirigido el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón: la crítica lo estipula como el pionero de la nueva novela negra en español, avalado por la serie protagonizada por el detective Héctor Belascoarán.

La libertad. Trece historias para la historia (Editorial Planeta Mexicana, 2022): título más reciente del autor de la popular historia narrativa Los libres no reconocen rivales. Libro concebido durante la pandemia integrado por trece relatos que recrean episodios de personajes extravagantes guiados por aventurados episodios vinculados a la lucha por la libertad.

Presentación de una nómina en que sobresalen los photoshop de Stalin con paradas en un actor de cine, héroe de guerra, consignado a reemplazar a Bogart; un militar zarista que pretendía ser Gengis Khan; un tuerto oriundo de Hidalgo al frente de la más célebre huelga de prostitutas del mundo; hasta desembocar en las 36 viñetas sobre uno de los iniciadores del nuevo periodismo latinoamericano, Rodolfo Walsh.

“Este libro es pandémico: lo armé robándole horas al sueño durante la incertidumbre de esos meses. Me interesaba escribir sobre circunstancias protagonizadas por personajes que vivieron y sucumbieron en la lucha por la libertad. Se observará que hay dos o tres relatos que refieren a actos sombríos, los cuales se colaron y decidí integrarlos al libro porque estaban en correspondencias con las demás historias. El peso del volumen se sustenta en las narraciones que acusan hazañas por la libertad a lo largo del siglo pasado. Todas las historias que aparecen, están incluidas más que todo por un gusto personal”, comentó a La Razón, Taibo II, tres veces ganador del Premio Dashiell Hammet a la Mejor Novela Policiaca.

Libro que se lee con fruición por la cordialidad del discurso narrativo. ¿La historia accesible para todos? La historia es una narración, quien la escriba debe apoyarse en pesquisas consistentes, irrefutables, que le den significación a un relato bien contado en la búsqueda de la trascendencia.

Me gustan las 36 viñetas dedicadas a Rodolfo Walsh. Quizás, el relato más contundente sea el de Vasili Blücher, ese militar ruso, quien se involucra en cinco guerras con nombres

cambiados

Paco Ignacio Taibo II, Escritor

Herón Proal, ‘el tuerto mexicano que encabezó la huelga más exitosa de prostitutas del mundo’, da para una novela. ¿Se animaría usted a escribirla? Como refiero al inicio de ese relato, México produce de vez en cuando personajes a los que la historia tradicional les queda pequeña. Son desmesurados, teatrales, difíciles de querer y casi imposible no quererlos. Herón Proal entra en esa categoría. No escribiría la novela que bien se merece: aquí están los hechos, que algún novelista se apreste a hacerlo, yo hice la parte que me correspondía como historiador.

¿Con cuáles de las historias se siente más satisfecho? Me deleita la crónica de la vida de Sterling Hayden: actor de Hollywood, contrabandista de armas para la guerrilla yugoeslava de Tito y novelista. De John Reed ya había escrito sobre él: primer reportero estadounidense que cubre la Revolución. Me gustan las 36 viñetas dedicadas a Rodolfo Walsh. Quizás, el relato más contundente sea el de Vasili Blücher, ese militar ruso, quien se involucra en cinco guerras con nombres cambiados. Meses antes de la Segunda Guerra Mundial, Stalin lo ejecuta. Blücher, alegoría del éxito y el infortunio.

¿Planes a corto plazo? Trabajo en dos novelas: una ubicada en la España de la reconquista contra los árabes; la otra, más actual sobre dilemas de mi generación. Sigo en el empeño de llevar los libros a los lugares más apartados del país en contacto con sectores marginados y en la creación de nuevos clubes de lectura.

Herón Proal, los comunistas y la huelga

inquilinaria de Veracruz de 1922

1. Pobre, marinero y tuerto

[...] Herón Proal nació en la calle Honda de una pequeña población llamada Tulancingo, en el estado de Hidalgo, el 17 de octubre de 1881. Era el octavo hijo de un comerciante francés llamado Víctor Proal, dueño del Bazar Universal, y de la chilanga Amada Islas. Muy pronto Herón y sus hermanos pasarán de ser hijos de comerciante a ser hijos de la pobreza y la miseria porque Víctor Proal desaparece de sus vidas al fugarse de regreso a Europa con una italiana. Nunca volverán a saber de él. «Nos dejó en la miseria […] no teníamos pan seguro», dirá su octavo hijo muchos años después […]

Fragmento tomado de La libertad. Trece historias para la historia