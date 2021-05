Vacuna antiCovid lleva esperanza a la OSEM

La vacuna antiCovid ha traído esperanza a la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), pues sus músicos de la tercera edad fueron inmunizados, lo cual les permitirá volver pronto a los escenarios, ya que desde el año pasado no han ofrecido conciertos presenciales y han estado confinados.

Deberán esperar dos semanas para hacerlo y su regreso será paulatino, pues la agrupación de 90 artistas está operando al momento con 15 instrumentistas por recital. Pese a ello están plácemes: vuelven para celebrar el 50 aniversario de la compañía.

“Prácticamente todos los músicos mayores de 60 años ya recibieron su primera dosis y la semana antepasada la segunda, entonces es una fantástica noticia, están más tranquilos. Se van a incorporar de manera gradual”, adelantó a La Razón Rodrigo Macías, director general de la OSEM.

El también compositor detalló que, aunque la orquesta va rotando a los grupos de músicos que participan en los recitales, en éstos serán reincorporados los instrumentistas de la tercera edad que ya fueron inmunizados.

Medidas sanitarias

El aforo es de 30 por ciento y no se dan programas de mano

​Los conciertos no tendrán una duración de más de una hora

​Se proporciona gel antibacterial y se toma la temperatura

​Es obligatorio el uso de cubrebocas para todo público y músicos

​Se desinfecta la sala de conciertos antes del inicio de cada recital

​No hay intermedios para evitar aglomeraciones

“Aunque todos estemos vacunados no vamos a poblar el escenario con 90 artistas, no es correcto. Lo que sí va a pasar es que aquellas personas que ya estén inoculadas esperarán al menos dos semanas para que la segunda dosis empiece a generar anticuerpos, a partir de ahí los vamos a tomar en cuenta. Si hay 10 vacunados eso no significa que van a estar ya la semana entrante”, agregó.

Durante más de un año de pandemia, los músicos de la tercera edad, por ser considerados población vulnerable, han participado en las actividades virtuales que ha organizado la agrupación, como las transmisiones Los grandes Instrumentistas de la OSEM, en las cuales explican la utilidad de los elementos de la orquesta sinfónica.

Actualmente, la OSEM está ofreciendo conciertos con un aforo de 30 por ciento.

Si la situación mejora y las condiciones son propicias, Macías espera que a finales de junio puedan recibir al 34 o 40 por ciento de la capacidad del público y operar con 40 músicos en escena.

RUMBO AL FESTEJO. La OSEM comenzó este 2021 las celebraciones por su 50 aniversario. El preámbulo es la realización de la Temporada 144, la cual incluye recitales con piezas de Brahms, Mozart, Haydn, Schubert y Beethoven.

Contará con invitados especiales, como el director huésped Jesús Medina y la violinista Shari Mason; así como la soprano Marcela Chacón y el tenor Alan Pingarrón. Éstos últimos interpretarán arias de la ópera Elixir de amor, de Donizetti.

“El reto es volver, porque la mejor manera de celebrar 50 años sería estar juntos en el escenario, lo más parecido a antes de la pandemia. Ésa es nuestra intención, que poco a poco que estemos más músicos, que haya más gente en la sala, más público, eso nos va a ayudar mucho”, señaló la batuta de la OSEM.

Será el próximo 27 de agosto, día del aniversario, cuando tendrá lugar un concierto especial en el Teatro Morelos, en el que se interpretarán piezas del programa del primer recital de la agrupación, el cual incluye la Obertura de Las Bodas de Fígaro, la Sinfonía No.8 Inconclusa en si menor, de Schubert; y el Huapango, de José Pablo Moncayo.

“Estamos muy contentos porque cumplimos 50 años de actividad ininterrumpida. Es una historia gloriosa con el esfuerzo de muchas personas, voces, músicos y directores. Hemos llegado a este punto con dificultad, como toda la cultura; pero la música particularmente. Estamos en este proceso de adaptación por la pandemia”, concluyó Macías.