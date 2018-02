Al rendir hoy su primer informe de gobierno como mandatario de Chihuahua, Javier Corral acumula un crecimiento en la inseguridad y, por primera vez en la historia reciente, acusaciones de tortura a un mandatario local.

Según el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios dolosos se han incrementado de manera sostenida desde la llegada del panista al poder.

En los primeros 15 meses de la administración de Corral (con corte al 31 de diciembre del 2017) se ha registrado mil 951 homicidios dolosos, lo que representa un 51 por ciento más que los mil 291 contabilizados los últimos 15 meses de la administración de César Duarte.

Además, este año no ha disminuido y, por el contrario, tan solo en los primeros diez días de 2018 se registraron al menos de 65 homicidios dolosos en la entidad.

En lo que respecta a los secuestros, se han incrementado 33 por ciento durante la gestión del mandatario estatal, en tanto que los robos aumentaron un 18 por ciento, en comparación también con los últimos meses de su antecesor.

Mientras los datos oficiales registran aumento en la violencia, el panista emprende en estos momentos una “caravana” por todo el país, que llegará el próximo domingo al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, donde convocará a personajes del PAN y PRD en un mitin.

Por separado, integrantes del Congreso de Chihuahua exigen al gobernador que explique el destino de un subejercicio de más de mil 700 millones de pesos que arrastra la entidad sobre todo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), además de pedirle “ponerse a trabajar” a favor del estado en lugar de hacer campaña para favorecer al precandidato presidencial Ricardo Anaya.

“Si hay un subejercicio de mil 700 millones de pesos, no sé por qué piden crédito por dos mil millones de pesos; queremos saber qué están haciendo con los mil 700 millones de pesos”, aseguró la legisladora priista Adriana Fuentes, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda.

La legisladora consideró que por hacer política a favor del aspirante de la coalición Por México al Frente, Corral tiene abandonado al estado en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta.

María Isela Torres, coordinadora de la bancada priista, sostuvo que “en estos 15 meses, Corral no ha podido aterrizar su gobierno por dedicarse a sus pleitos. Ha demostrado que no sabe y no tiene la experiencia para ocupar este cargo.”.

En el mismo sentido se expresó María Antonieta Mendoza, de Nueva Alianza, quien lamentó que el mandatario estatal panista haya relegado su gobierno a un segundo plano.