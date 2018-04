Dallas Cowboys deja ir a Dez Bryant por tope salarial

Este viernes, el jugador Dez Bryant fue cortado por el equipo de Dallas Cowboys, según confirmó el deportista a través de su cuenta de Twitter.

A lo largo de la mañana se había rumorado que el ala abierta de los Vaqueros podría salir del conjunto, sin embargo, fue hasta cerca del mediodía cuando se hizo oficial.

”Nación Cowboy, necesito que sepas que esta no fue mi decisión. Siempre los amaré a todos… para siempre Dallas en mi corazón”, escribió.

Cowboy nation I need you to know this wasn’t my decision.. I will always love y’all… forever Dallas in my heart

— Dez Bryant (@DezBryant) 13 de abril de 2018