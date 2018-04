Dan 6 meses de suspensión a “Canelo” Álvarez por dopaje

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez fue suspendido seis meses por la Comisión Atlética de Nevada, por lo que estará listo para pelear en septiembre y posiblemente ante el kazajo Gennady Golovkin.

La comisión local anunció este día durante su audiencia la resolución al caso del excampeón mundial mexicano luego de dar positivo en mínimas cantidades de clembuterol los días 17 y 20 de febrero pasado, castigo de medio año por ser la primera vez y sin antecedentes.

Así, la mínima sanción es retroactiva al 17 de febrero, por lo que Saúl podría volver a la actividad el 18 de agosto, aunque seguramente lo hará para el fin de semana del 15 de septiembre y en Estados Unidos.

Luego de conocerse el positivo de Álvarez, la Comisión Atlética de Nevada tomó cartas en el asunto, lo que obligó al pugilista mexicano a cancelar la pelea que tendría el 5 de mayo con Golovkin.

Dicho combate, a realizarse en la T-Mobile Arena de Las Vegas, era de los más esperados por la afición, pero Álvarez prefirió hacerse a un lado, mientras que “GGG” anunció hoy que peleará ese mismo día con el armenio Vanes Martirosyan en Carson, California.

