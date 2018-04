No hay que cuestionar migración con base en reportajes imprecisos, revira Videgaray a Trump

Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no habría acuerdo para legalizar el estatus de millones de “dreamers”, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, señaló que la cooperación en el tema de migración no debe cuestionarse a partir de reportes noticiosos imprecisos.

Agregó que odos los días el gobierno de México y EU trabajan juntos en toda la región y que los datos así lo confirman.

En su cuenta de Twitter, el canciller mexicano, dijo que defender la dignidad y los derechos humanos no está reñido con el estado de derecho.

Every day Mexico and the US work together on migration throughout the region. Facts clearly reflect this. An inaccurate news report should not serve to question this strong cooperation. Upholding human dignity and rights is not at odds with the rule of law. Happy Easter.

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 1 de abril de 2018