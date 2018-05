De cara al segundo debate presidencial

Todavía falta mucho, pero cada vez falta menos. Las elecciones del 1 de julio se acercan y se agotan los días de campaña. El candidato de Morena ha demostrado su incansable ahínco en las giras de campaña; Anaya demostró su conocida ferocidad y agilidad en el primer debate y Meade exhibió su aplaudida capacidad intelectual en Tercer Grado y en Milenio.

Distinto a lo que Anaya hace creer y como hizo bien en señalar Margarita Zavala, al renunciar a su aspiración presidencial, esta elección es de tres. Eso podría explicar la amplia ventaja que tiene el candidato de Morena frente a sus adversarios. Las encuestas aún no reflejan quién tendrá la confianza del sector del electorado que no apoya a AMLO.

México elige entre tres buenos candidatos. Por una parte, está un político experimentado, un conocedor del país y con diagnósticos certeros que, sin embargo, tiene una innegable incapacidad de nombrar a las cosas por su nombre, de responder puntualmente lo que se le pregunta, que genera desconfianza en su voluntad de negociar.

Si bien no son pocos los que conciben a AMLO como un personaje potencialmente autoritario, las despiadadas acciones de Ricardo Anaya han opacado la capacidad del candidato más joven de la contienda. No son pocos los que se preguntan por el futuro del PAN, en caso de que Anaya no resulte vencedor y quienes señalan anticipadamente el desmoronamiento de un partido histórico y trascendental en la historia del país. A pesar de ello, es incuestionable la capacidad política del candidato del Frente y su impresionante habilidad al momento de debatir, sin embargo, el candidato da la impresión de ser superficial, como se le vio en los programas de Tercer Grado y de Milenio, donde se limitó a repetir frases del primer debate y no ahondó mucho más en sus propuestas.

Lo anterior contrasta con la participación de Meade, a quien se le vio en su mejor versión. Se le vio proactivo, agresivo, profundo. Tuvo la oportunidad de ahondar, con claridad e inteligencia, en sus propuestas de campaña, tanto en materia de seguridad pública, combate a la pobreza y desarrollo económico. Sin embargo, es acompañado de una plataforma política que, por más que quiera desvincularse de aquellos políticos priistas acusados de actos de corrupción, no lo ha podido hacer. El candidato del PRI continúa sin desvincularse, por medio de hechos, del partido que es referencia de la crisis de corrupción percibida en el país.

Se acerca otro momento importante en la campaña electoral. El segundo debate presidencial debe ser una oportunidad para que los adversarios de AMLO no le permitan pasar de largo, sin ser señalado por su incapacidad de encontrar soluciones viables a los problemas del país o por lo menos de enunciarlas por sí mismo y no por sus asesores, expertos en armar rompecabezas.