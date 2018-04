De damnificados a damnificados

Siete meses no han sido suficientes para hacer algo por los damnificados del terremoto de septiembre. Si bien en muchos casos (que no en todos) los daños sufridos no pudieron haberse evitado, sí es una responsabilidad gubernamental velar porque las familias que se quedaron sin techo tengan uno temporal.

Pero después de tanto tiempo, decenas de personas pernoctan en carpas que ellas mismas improvisaron, lo que habla de la terrible ineficiencia del gobierno. Tan sólo en la delegación Cuauhtémoc, en Avenida del Taller, seis familias viven bajo una carpa en condiciones lamentables. Y es que para ellos, como para el resto, no ha habido un seguimiento personal, eficiente y con la mira puesta en resolver el problema principal de falta de un techo.

Eso es de primaria, era una tarea que debía atenderse de inmediato. Mucho puñito alzado, cadenas de Internet y cancioncitas sangronas sobre que México seguía en pie; pero nadie hace nada por estas personas que pasaron por algo más que un susto.

Y es que nuestra sociedad y gobierno a veces no pueden resultar más ridículos. Posan orgullosos (vestidos apropiadamente para la ocasión) por haber ido a la Condesa a formar una fila para descargar camiones con agua embotellada y comida. Por otro lado, el gobierno se pone estrellita por la agilidad con la que resolvió el tema de los escombros y el rescate de personas. Después van y duermen el sueño de los justos, mientras otros lo hacen en la calle.

Entre la lucha electoral y las enfermizas grillas entre los asambleístas, por el control del dinero para la reconstrucción, a los damnificados los abandonaron a su suerte. ¿No habrá por ahí algún candidato o diputado que quiera darle seguimiento a esto? Ojala que sí, porque no todo se circunscribe a un debate y una elección.

Y a propósito de debates, prometí seguirle con mi opinión sobre el de la semana pasada, entre los contendientes a la Jefatura de Gobierno.Pues bien, Claudia Sheinbaum fue, sin duda, la que salió peor librada. Supongo que se habrá mordido la lengua cuando criticó a Mancera por haber dejado el gobierno, mientras que ella hizo lo propio, pero dejando tras de sí a los niños muertos del Colegio Rébsamen y a los estudiantes del Tec.

Se quejó porque Alejandra Barrales sacó el tema en el debate, diciéndole que era baja y vil por hacerlo. Pero no, se equivoca la de Morena, porque en realidad son los padres de familia los que a diario le reclaman que dé la cara. Ella, por más que aplique la política del avestruz, o siga caminando, haciendo como que no los ve ni los escucha, el llanto de esos padres bien se pudo haber evitado si su administración hubiera hecho su trabajo.

Concluyo que son mucho más importantes los damnificados que perdieron a sus seres queridos o que se quedaron sin casa, que los políticos en aprietos. Luchemos por el bienestar y la justicia de los primeros; y hagamos que los otros paguen por sus corruptelas y negligencias.