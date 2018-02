Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República, tiene vigentes cuando menos dos expedientes en su contra en los que se le acusa del delito de secuestro agravado.

En un primer caso, se le señaló por plagiar a dos mujeres y un hombre, y en otro a un hombre, a los que mantuvo privados de su libertad cuando encabezó a la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, en Guerrero.

De acuerdo con reportes obtenidos por La Razón, se trata de dos carpetas de investigación que, en primera instancia, fueron resueltas a su favor, pero que en este momento se encuentran en apelación por parte de la Fiscalía General de Guerrero.

El Dato: Nestora fue detenida en agosto de 2013, recluida en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, y luego en el de Tepepan, CDMX .

Los expedientes contra Nestora están registrados como XI-712/2016 y XI-713/2016, los cuales están radicados en la Primera Sala Penal de Chilpancingo, revelan reportes de las autoridades.

El primero de los expedientes surgió a partir de la causa penal 05/2014, en el que Dulce Rubí, Yesenia y Pedro Gil denunciaron que la mujer encabezó a un grupo de policías que los detuvieron y encerraron.

Sin un juicio previo, la comandanta los acusó de cometer delitos en su comunidad y los obligó a realizar trabajos forzados mientras reunían dinero suficiente para pagar la multa que la misma Nestora determinó imponer.

El segundo de los expedientes que aún no se ha cerrado en contra de la candidata al Senado se abrió también ese año, y está bajo la causa penal 48/2014. En principio fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos.

El señor Eugenio “N” denunció que Nestora Salgado y sus policías comunitarios lo detuvieron y encerraron mientras que su familia reunía el dinero que le habían exigido como multa por un supuesto delito que había cometido.

La cárcel en donde la aspirante a senadora mantenía encerradas a estas personas se encontraba en condiciones de total insalubridad. Cartones enmohecidos en el piso era lo que tenían los detenidos para dormir. Un envase de plástico de refresco recortado a la mitad era lo que usaban como escusado.

Ahí mismo, donde hacían sus necesidades los detenidos, se alimentaban. Lo único que les daba la gente de Nestora Salgado durante el día eran tres cucharadas de frijoles y dos tortillas.

La Razón dio a conocer ayer que en su historial, la ahora candidata de Morena fue acusada de delitos como secuestro, extorsión y robo. Por este motivo, la mujer estuvo presa luego de que al menos 39 personas la señalaron de encabezar a los de policías comunitarios que los agredieron.

En los archivos de la Fiscalía de Guerrero existen cuando menos 14 carpetas de investigación o averiguaciones previas que se iniciaron en su contra, las cuales la llevaron a ser encerrada en prisión.

Todas las víctimas coincidieron en que Salgado, ordenaba encarcelarlos pues, a su consideración y sin juicio de por medio, habían cometido algún tipo de delito.

Preocupa a la IP postulaciones en Morena

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló su preocupación porque se incluyan perfiles de dudosa reputación, como Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado en las listas de los partidos políticos para conformar el Congreso.

Juan Pablo Castañón, presidente del organismo, afirmó que no se debe otorgar fuero a este tipo de perfiles sólo para obtener ganancias políticas.

“Basta de otorgar fuero al mejor postor. Necesitamos mejores candidatos. Nos preocupan perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Nestora Salgado, que tiene órdenes de aprehensión por arresto y secuestro de personas en sus pueblos. Me parece gravísimo que un partido político los absorba. Necesitamos que los partidos revisen sus listas. No más fuero para obtener ganancias electorales. Pareciera como si el fuero estuviera en subasta y no lo podemos permitir”.

Consideró inaceptable que cuando más se debe promover la legalidad y la certidumbre jurídica, se postule a quienes han cometido actos de corrupción o han violado la ley.

