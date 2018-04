Debates fake

3de3. José Antonio Meade prometió que hoy llevará a más allá de lo establecido ese voluntario ejercicio de transparencia integral. Sólo faltaba quien retó a Anaya y a AMLO a debatir formas de vida a lo que ninguno le entró.

Anaya porque discrimina. López Obrador porque cualquier debate mina su ventaja en opacidad fiscal y utopías animadas, hasta imitadas.

La 3de3 es corrección política. Ya vimos que tiene espacios para omitir donaciones, utilidades trianguladas, beneficios a distancia, sociedades disueltas; fue cosa de agarrarle el modo a una noble e insuficiente iniciativa y todos con su 3de3 bajo el brazo, sin explicar riquezas y vidas de excepción fiscal. Ojalá Meade establezca realmente un parámetro menos cómodo.

Presidencialismo. Anaya dice que quiere acabar con la concentración del poder. Vende coalición para gobernar, un gabinete ratificado por el Congreso que es parálisis administrativa garantizada con la oposición en las Cámaras, más nombramientos de cuotas y cuates. Un jefe de gabinete de partido distinto al suyo, digamos Mancera, Dante o Barrales, ¿acaso alguien de Morena o PRI? Seguro no. ¿Novedad? Cero.

Porque se trata de un frente excluyente, funcional a intereses personales. Es el pacto con Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Yunes y Graco Ramírez para sucesiones familiares en sus estados a cambio de apoyos y sumisiones. Anaya es el mismo que incumplió su oferta de método y proceso claros en el PAN para elegir candidato, el mismo que prometió a Gustavo Madero coordinar diputados y no. Lo candidato no quita lo gandalla.

Aeropuerto. El Nuevo Aeropuerto Internacional de México despegará sí o sí, a pesar de las turbulencias provocadas por AMLO, quien dice que no, que quizá, que depende, que no sabe. Los estudios contratados a los mejores despachos internacionales sobre aeronáutica desde el sexenio de Ernesto Zedillo no son buenos para López Obrador. Él desconfía, mientras vuela.

Quiere que lo convenzan a él, analizar el tema a destiempo para el país y sincronizarlo con su tiempo. Tan sencillo como adivinar corrupción (que si ya compraron terrenos, que de la obra siempre sobra…) y el lujo, será bonito, ofensivo para este país pobre.

Razones de técnica aeronáutica, logística y de movilidad no le valen él arregla el asunto con la quinta parte del dinero en la tercera parte de tiempo. Un genio. Y Sheinbaum ignora qué haría la capital con el aeropuerto viejo y como no sabe, se opone. México, amenazado por la personal necesidad de poder, de desandar lo andado para reinventar el país, para reescribir la historia.

Debates. No vemos debate alguno, ni contraste nacional de ideas o discusiones sobre programas de gobierno tal como el INE exhortó a candidatos y partidos. Lo de hoy son ocurrencias, amenazas de contrarreformas estructurales, educación a las manos de la CNTE para hacer de México, Oaxaca, conferencias mañaneras clonadas y fintar para negociar. A lo Trump.