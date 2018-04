Debemos prepararnos ante cualquier intento de fraude, pide López Obrador

No debemos confiarnos, estamos arriba en las encuestas pero no olvidemos son muy mañosos, dijo el candidato presidencial; Tenemos que evitar el fraude y cuidar los votos, señaló

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López, convocó a los ciudadanos a preparase para enfrentar cualquier intento de fraude en las próximas elecciones.

Vía Twitter, López Obrador sostuvo “convoco a que cuidemos los votos y se haga realidad la democracia, no debemos confiarnos, estamos arriba en las encuestas pero no olvidemos son muy mañosos, no tienen ‘llenadera’ y están dispuestos a hacer todo para evitar que haya un cambio”.

Si solo fuese por la voluntad de la gente podríamos decir ‘este arroz ya se coció’, pero debemos prepararnos para enfrentar cualquier intento de fraude. Por eso te pido que ayudes a defender el voto y la democracia.https://t.co/SiGTr9epmK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de abril de 2018

Pidió a sus simpatizantes a evitar el fraude participando como observador en las casillas.

“Tenemos que evitar el fraude, cuidar los votos, que haya democracia, que las elecciones sean limpias y libres y necesitamos de tu apoyo, todos los ciudadanos podemos participar y cuidar las casillas, tener las actas en la tarde del 1 de julio para demostrar la voluntad del pueblo”.

Recordó que en el teléfono 01 800 Soy AMLO pueden informar de las opciones que hay para ayudar en la jornada electoral a favor de los candidatos de Morena.

