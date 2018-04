“Declaración 3de3 de Anaya y AMLO acredita más opacidad”, acusa Meade

El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, aseguró que a Ricardo Anaya le falla la aritmética, pues es quien está en tercer lugar en las preferencias electorales, pero aclaró no tener problema en debatir con el tercero, el primero o el que sea, para efectos de acreditar limpieza en su patrimonio.

En entrevista a su llegada a la ciudad de Durango, ratificó que mañana presentará su declaración 3de3 y va a ir mucho más allá de eso.

“En el caso de Ricardo (Anaya) y de Andrés (Manuel López Obrador) es que la 3de3 lo que acredita no es más transparencia, sino más opacidad”.

José Antonio Meade

Candidato a la presidencia de la coalición “Todos por México”

Advirtió que en las declaraciones 3de3 de sus contrincantes en la contienda presidencial no están los departamentos, las fundaciones ni los negocios inmobiliarios.

Afirmó que con esos formatos acreditan que no hay consistencia entre sus declaraciones patrimonial y fiscal, con su “forma de vivir y que no hay consistencia entre la declaración patrimonial y una simple búsqueda en los registros públicos de la propiedad”.

Lamentó que ambos candidatos se nieguen a debatir públicamente, y “no es el interés a debatir o no, sino si pueden explicar sus bienes o no”, y aseveró que “son dudas muy importantes respecto tanto de Andrés Manuel, que no sabemos cómo vive, como de Ricardo, que lo que hemos visto sí es cómo vive y lo que no sabemos es cómo le alcanza”.

Puso en claro que “el debate no es conmigo, el debate es con una ciudadanía que tiene derecho a estar informado de cuál es el patrimonio y cuáles son las decisiones de quienes aspiran a gobernar este país”.

Advirtió que alguien que se esconde atrás de una solución retórica para no dar la cara no merece la confianza de una ciudadanía que espera del siguiente gobierno decencia y honestidad, lo que no puede haber en un gobierno si no se empieza por la cabeza.

acm