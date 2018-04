Declaran culpable a Bill Cosby en juicio por abuso sexual

Bill Cosby fue declarado culpable el jueves por drogar y abusar sexualmente de una mujer en el primer juicio a una gran celebridad en la era del #MeToo que termina la dramática caída de un comediante que rompió las barreras raciales en Hollywood y se convirtió en una superestrella televisiva apodado el “papá de Estados Unidos”.

Cosby, de 80 años, podría pasar sus últimos años de vida en una prisión después de que el jurado concluyó que abusó sexualmente de la empleada de la Universidad de Temple Andrea Constand en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004. Cosby afirmaba que habían tenido relaciones sexuales de manera consensual.

Cosby mantuvo la mirada fija mientras el veredicto era leído, pero momentos después le gritó al fiscal de distrito Kevin Steele y le dijo “imbécil” de manera despectiva después de que el fiscal pidiera que Cosby fuera puesto inmediatamente tras las rejas porque podría escapar. Cosby negó contar con un avión y gritó “¡estoy harto de él!”.

El juez decidió que Cosby puede permanecer libre bajo fianza mientras espera a ser sentenciado.

Se escucharon alaridos en la corte cuando el veredicto fue anunciado, y algunas de las acusadoras gimieron y lloraron. Constand se mantuvo estoica y después abrazó a su abogado y a los fiscales.

“¡Se ha hecho justicia!”, dijo la abogada de celebridades Gloria Allred, quien representó a algunas de las acusadoras de Cosby, en las escaleras de la entrada de la corte.

“When all is said and done, women were finally believed.”

-Attorney Gloria Allred who represents several women who testified in the second criminal trial for comedian Bill Cosby. https://t.co/dicf7hjB6A pic.twitter.com/ZcU4eqyXgf

— #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) 26 de abril de 2018