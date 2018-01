El vuelo Boeing-747 de KLM #KL685 que cubre la ruta Ámsterdam- México fue declarado en emergencia luego de que un ave sufriera un fuerte impacto en uno de los motores del avión al momento del despegue.

A través de redes sociales y de su página oficial AirLive detalló que el avión se deshizo del combustible antes de realizar el aterrizaje de emergencia.

LIVE KLM #KL685 to Mexico City is declaring an emergency soon after takeoff from Amsterdam https://t.co/uI2Rs7YcWM

