Defiende Meade indagatoria de PGR y pide explicaciones a Anaya

El candidato presidencial de la coalición “Juntos por México”, José Antonio Meade, dijo que Ricardo Anaya tiene explicar sus viajes a Atlanta, su trayectoria de servicio público y la fundación de una planta industrial que se vendió a una facturera; datos que son públicos y que no provienen de la Procuraduría General de la República (PGR).

“La PGR no se fue de viaje a Atlanta todos los fines de semana por espacio de 12 años; la PGR no puso una fundación para construir un edificio; la PGR no compró una planta industrial; la PGR no le vendió una planta industrial a una facturera; la PGR no lavó dinero para efecto de hacer llegar de recursos públicos”

José Antonio Meade

Candidato a la Presidencia de la República

Luego de una reunión con empresarios en el Club Industriales, en donde dictó la conferencia “Un Nuevo México”, Meade Kuribreña aseguró que los datos que ha dado tiene que explicarlos es el mismo Anaya y no la PGR.

“La PGR, en su caso, está haciendo su trabajo y no es quien tiene que explicar todos estos elementos que, vuelvo a insistir, son públicos, el contrato de compra venta es público, la propiedad de la bodega industrial es pública, la fundación es pública, lo que se hizo con la fundación es público”, dijo el exsecretario de Hacienda.

Añadió que quienes aspiran a ser presidentes deben dar declaraciones de su patrimonio y de su forma de vida, pues se contiende no sólo por un espacio de gran relevancia, sino por el futuro del país.

“Tenemos absoluta certeza de que hay un candidato, Andrés Manuel, que no nos ha podido decir de qué vive en 15 años. De nuevo, estamos contendiendo para un espacio de gran relevancia para el futuro de país, no debiera de haber ninguna duda, ni de nuestro patrimonio, ni de nuestra forma de vida, no debiera de haber ninguna duda de cómo nos hemos mantenido por 15 años, ni debiera de haber ninguna duda de qué hemos hecho en materia inmobiliaria”, sentenció Meade.

Durante su conferencia, el candidato de Juntos por México detalló los retos que enfrenta el país y las grandes líneas del proyecto que aspira encabezar, durante el encuentro al que asistieron integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, empresarios y banqueros.

