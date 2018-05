Dejar presidencialismo para formar gobierno de coalición, pide Mancera en Guanajuato

El coordinador nacional del Proyecto de Gobierno de Coalición, Miguel Ángel Mancera, llegó a Guanajuato, donde dio una rueda de prensa en la que habló de lo que considera las virtudes de un cambio de régimen que deje atrás el presidencialismo.

En este sentido, el exjefe de Gobierno de la CDMX señaló que “de lo que se trata es de tener un mismo objetivo, una misma tarea, se trata de evitar que al final del sexenio el Presidente de la República tenga que excusarse diciendo ′es que el Congreso no me lo permitió…’ No sería la primera vez que escuchamos estas expresiones en un gobierno del país”.

Acompañado de los principales liderazgos del perredismo local, Miguel Ángel Mancera comentó no estar afiliado a ningún partido, lo que no le impidió enumerar beneficios de un gobierno de coalición que concilie los intereses partidistas en beneficio de una agenda común.

Al respecto, Mancera señaló que el gobierno de coalición que plantea la alianza Por México al Frente implica una responsabilidad compartida respecto al plan nacional de desarrollo, que sería definido mediante una Agenda común entre Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Esto, dijo, implica un cambio de régimen que deja de lado el presidencialismo con poder absoluto, para dar paso a un gobierno con objetivos comunes, definidos por escrito. “Hoy lo que sucede es que el presidente tiene que pactar, sin que se sepa qué acuerdos toman”.

En cambio un gobierno de coalición trabaja sobre una agenda concreta que aprueban los dos Poderes de manera oficial, que además permite que nuevas fuerzas políticas se sumen a dicha coalición, siempre y cuando compartan el interés de promover una agenda común.

Acompañado de los liderazgos locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guanajuato, Miguel Ángel Mancera consideró como “muy alentador” que Ricardo Anaya haya cerrado la diferencia con AMLO, gracias a que el candidato Anaya, dijo, “ha conectado con sectores muy importantes“.

Al ser cuestionado sobre la agenda de la coalición en materia de seguridad, Mancera habló de la importancia de destinar un presupuesto considerable a la Prevención de la delincuencia, así como la extinción de dominio para los huachicoleros.

Sobre el asesinato del candidato de Morena, José Remedios Aguirre, postulado para la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, Mancera transmitió su pésame a los familiares, conocidos y amigos del candidato asesinado, a la par que hizo un llamado a que no haya impunidad y que se esclarezca el caso.

Finalmente Mancera pidió no extrañarse por desbandadas de militantes partidistas, pues dijo que “estos reacomodos” son de Morena al PRD y viceversa.

am