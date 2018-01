A dos semanas de haber ganado el Globo de Oro a Mejor Director, Guillermo del Toro suma a su lista otro premio, ésta vez el del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés), que reconoció a La forma del agua como Mejor película.

Aunque Del Toro no estuvo presente, ya que se encuentra en México debido a que su padre está enfermo, J. Miles Dale recogió el galardón y aprovechó para agradecer el buen recibimiento que ha tenido el filme. Los premios otorgados por el PGA son reconocidos por su capacidad de predecir al eventual ganador del Oscar.

“Quiero agradecer al Sindicato de Productores de Estados Unidos por esta inmensa distinción”

Guillermo del Toro

Director de cine

La cinta del tapatío se impuso en esa categoría a The big sick, Call me by your name, Dunkirk, Lady Brird, The Big Sick, I, Tonya, Wonder Woman, Molly’s Game y The Post.

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, La forma del agua narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor. “Cuando tus protagonistas son una señora de la limpieza y un pez, (la historia) es difícil vender”, indicó Dale.

Muchas de las cuales fueron presentadas por actores y directores presentes como Timothee Chalamet, Christopher Nolan, Margot Robbie, Patty Jenkins y Greta Gerwig. Otros de los presentadores fueron Tom Hanks, Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Gwyneth Paltrow, Kerry Washington y Morgan Freeman en una ceremonia en la que la cinta de Disney y Pixar Coco ganó como Mejor película animada y el filme basado en la vida de Jane Goodall Jane, de Brett Morgen, fue reconocido como el mejor documental.

El día de mañana la Academia dará a conocer la lista oficial de los nominados. La 90 edición de la ceremonia se llevará acabo el próximo 4 de marzo, pero la contienda de este año parece estar en segundo término ante los demás problemas que enfrenta la industria, como la crisis de representación y la violencia sexual.

El viernes el Sindicato de Directores ratificó los lineamientos para combatir el acoso sexual en la industria del entretenimiento, y todos desde DuVernay hasta la presidenta de Universal, Donna Langley y el magnate televisivo Ryan Murphy hicieron mención de los tiempos de cambio y del trabajo que queda por hacer.

“Si queremos más filmes brillantes como ‘Get Out’… necesitamos contar con muchas perspectivas distintas incluyendo el mismo número de mujeres, personas de color, personas de todas las creencias y orientaciones sexuales, involucradas en todas las etapas de una cinta”, dijo Langley al aceptar el premio a la trayectoria — y resaltó que era apenas la tercera mujer en obtenerlo.

No fue la única ocasión en que Get Out recibió una mención especial, a pesar de no ganar el máximo premio. Peele también ganó el Premio Stanley Kramer.