Cinco películas incluyendo La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro y Llámame por tu nombre fueron nominadas a los Premios GLAAD Media, un año después de que los premios consideraran que sólo dos cintas merecían ser destacadas por sus historias y personajes inclusivos con la comunidad lésbico-gay.

Las otras películas con estrenos masivos nominadas y que fueron anunciadas ayer son: Batalla de los sexos”, Lady Bird y Professor Marston y la Mujer Maravilla. Las dos nominaciones del año pasado anunciadas por GLAAD, una organización por los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero, fueron las menores para las cintas con grandes estrenos desde 2003. En su vigésimo noveno año GLAAD ha entregado premios a proyectos que proporcionan “descripciones justas, precisas y multidimensionales”, de personajes LGBTQ.

El Dato: La cinta ganadora de dos Globos de Oro cuenta con un personaje homosexual.

En la categoría de películas con un estreno limitado destaca la chilena Una mujer fantástica (protagonizada por la actriz transexual Daniela Vega). Las otras nominadas en la categoría son God’s Own Country, Thelma y The Wound.

El documental Chavela, sobre la fallecida estrella de la música regional mexicana Chavela Vargas, fue nominado al igual que Gender Revolution: A Journey with Katie Couric, Kiki, ’Real Boy, Independent Lens y This is Everything: Gigi Gorgeous.

GLAAD también nomina producciones en otros medios como televisión, música, periodismo y cómics. Los premios se entregarán en dos ceremonias el 12 de abril en Los Ángeles y el 5 de mayo en Nueva York.

En la categoría de series con guion en español fueron nominadas Las chicas del cable, La doble vida de Estela Carrillo e Ingobernable.

El servicio de streaming, Netflix encabeza las nominaciones de televisión con siete menciones, mientras que las cadenas ABC, CBS y NBC recibieron seis nominaciones cada una.

Miley Cyrus, Halsey, Kesha y Sam Smith están entre los 10 nominados como músicos destacados. La canción de Jay Z en el que revela que su madre es lesbiana, fue seleccionado para un premio especial. También mereció una mención aparte el cortometraje animado In a Heartbeat escrito y dirigido por el mexicano Esteban Bravo.