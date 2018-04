Del Toro prepara “Historias de miedo” de Alvin Schwartz

El cineasta mexicano Guillermo del Toro producirá la cinta de suspenso “Historias de miedo para contar en la oscuridad”, que será cofinanciada por CBS Films y Entertainment One, anunciaron hoy aquí los estudios.

La película, basada en la serie de libros “Scary Stories to Tell in the Dark”, de Alvin Schwartz, será dirigida por Andre Ovredal. El guión también estuvo a cargo del ganador del Oscar por su cinta “La forma del agua”.

Además de Del Toro, en la adaptación del texto participaron Daniel Hageman y Kevin Hageman, guionistas de cintas como “La gran aventura Lego” y “Hotel Transylvania”.

‘The Autopsy Of Jane Doe’ Helmer Andre Ovredal To Direct ‘Scary Stories To Tell In The Dark’ For CBS Films https://t.co/IRhKboUMuV via @deadline — Guillermo del Toro (@RealGDT) 7 de diciembre de 2017

La película cuenta la historia de un grupo de jóvenes adolescentes que deben resolver el misterio que rodea una serie de muertes súbitas ocurridas en su pequeña ciudad.

“Historias de miedo para contar en la oscuridad” se rodará en Toronto este verano y se presentará a los compradores en el Festival de Cannes.

El pasado 4 de mayo, Guillermo Del Toro se convirtió en el tercer mexicano en ganar un Oscar como Mejor director… y en el segundo en llevarse la estatuilla a mejor película por La forma del agua.

“De niño crecí con películas en México. Esto parecía imposible peo todo el que sueña con el poder de la fantasía para contruir un mundo lo puede lograr. Esto es una puerta. Túmbenla y pásenme”, dijo Del Toro en su discurso al recibir el galardón por Mejor Película.

