Delegación Tlalpan rechaza, de nuevo, entregar información del caso Rébsamen

Hace más de seis meses, Claudia Sheinbaum se comprometió con los padres a entregarles la información que solicitan; en dos ocasiones la delegación, que dirigió la ahora candidata de la jefatura de gobierno, no ha asistido a la audiencia

Los padres de familia que perdieron a sus hijos en el colapso del colegio Enrique Rébsamen, el pasado 19 de septiembre, acudieron este lunes al InfoDF para hacer valer la palabra que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hizo de que entregaría la información solicitada para determinar la responsabilidad de la autoridad delegacional en los hechos, pero, de nuevo, la representación de la demarcación no acudió. Por segunda ocasión, en menos de dos meses, la delegación Tlalpan los dejó plantados.

Este lunes, los representantes de la delegación no asistieron a la audiencia de conciliación que se había programado desde el 21 de marzo, cuando por primera ocasión no acudieron a una convocatoria similar.

Alejandro Jurado, padre de una de las víctimas, explicó que desde que se reunieron con Claudia Sheinbaum, el 26 de septiembre, cuando todavía era jefa delegacional de Tlalpan, prometió entregar toda la documentación y es la misma que está en el portal de la delegación, “rasurada tal parece que no hay gobierno de 2015 a 2016”, señaló.

Agregó que no puede ser que la delegación no cuente con información suficiente de un colegio que opera desde 1985 y tenga menos de 280 páginas, “el oficio habla por sí solo la delegación Tlalpan no quiso dar la cara”, dijo.

“Ella, Claudia Sheinbaum, es responsable de cierta manera por permitir todas estas omisiones y todas las irregularidades. me queda muy claro que alguien que no puede transparentar no debe gobernar”

Alejandro Jurado

Padre de una de las víctimas

Las reuniones servirían para desahogar la solicitud que presentaron los padres de familia de que les fueran presentadas cuáles fueron las construcciones que se llevaron a cabo en el colegio Rébsamen, ubicado en Rancho Tamboreo en la colonia Nueva Oriental Coapa; los registros de constancias de seguridad estructural, carnets del director responsable de obra y del responsable de seguridad estructural, entre otros rubros.

Ante esta situación y en virtud de que a la fecha en el InfoDF no se ha designado el nuevo pleno que pueda resolver estas controversias, los padres de familia de los niños fallecidos solicitaron que se ejerza la facultad de atracción que tiene el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) con la finalidad de que resuelva el recurso de revisión interpuesto.