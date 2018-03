El legado que dejaron Guillermo Vilas y José Luis Clerc en el tenis argentino está siendo alimentado por Juan Martín del Potro. El niño que creció y comenzó su carrera en las calles de Tandil, ayer ofreció un extraordinario juego ante una bestia del deporte blanco, el suizo Roger Federer. El extraordinario wing que le da su juventud lo explotó a tope, lo hizo durante su agenda en todo el torneo y ayer también, para hacer historia al derrotar 6-3, 6-7 (8) y 7-6 (2) al europeo en la final de Indian Wells. Delpo conquistó así su primer Masters 1000 de su carrera.

El Dato: Delpo fue parte de la tradicional firma a la cámara; pero en lugar de poner su autógrafo, escribió César, en honor a su mascota, que murió el 17 de febrero.

Si algo ha tenido La Torre de Tandil en su carrera es coraje para sobrellevar lesiones y operaciones, que a muchos ya los hubiera retirado; pero él no, él es un león que sabe remar contracorriente. Esa bravura le ha servido, pero, hay que decirlo, en su momento titubeó ante otros grandes de su disciplina, como Andy Murray, Novak Djokovic, Rafa Nadal y el propio Roger Federer, a quien ayer le rompió la marca perfecta que mantenía este año; sumaba 17 triunfos de forma consecutiva.

Al talento del tandilense, quien mide casi dos metros, no se le puede refutar nada; va contracorriente, pega con potencia y tienen un gran revés. Con esas virtudes ayer enfrentó su primera final de Masters 1000, desde Shanghái 2013; ya rebasa las 400 victorias en la ATP.

Hasta antes del compromiso, el tandilense estaba ubicado en el puesto ocho del ranking mundial ATP y llegaba a la final tras derrotar al canadiense Milos Raonic (38) por 6-2 y 6-3. Previamente había superado a Alex De Minaur en segunda vuelta, a David Ferrer, a Leo Mayer y a Philipp Kohlschreiber en cuartos.

En el primer set, Del Potro arrancó con todo y rompió el saque de Federer en el quinto game, siendo esa la virtud del sudamericano para hacerse de la primer etapa del partido por 6-4; sin embargo, en la segunda parte el suizo explotó el centro y redefinió su pegada; no sólo eso, también puso las reglas e hizo bailar a la Torre de Tandil, pero Delpo, de forma sencilla y con toda la honorabilidad, respondió.

Pero al compromiso el sudamericano lo aseveró: “hemos jugado grandes partidos. Me encanta enfrentarme a él. Es el favorito para ganar, pero trataré de hacer mi mejor tenis. Ya le he ganado en el pasado y sé lo que puedo hacer para repetirlo, pero no es fácil”. Tal cual lo dijo, así fue el cierre.

Y sí, no pudo ser más cardiaco el segundo set; el europeo insistió y acosó al argentino a placer, pero Thor aguantó y respondió de forma sencilla, hasta donde pudo, incluso tuvo el match point en el tie-break; pero el Reloj Suizo levantó y se llevó el segundo parcial por 7-6 (8).

Todo quedó a placer para el tercer y último tramo, donde el de Tandil comenzó con ventaja, pero Federer se supo reponer y la agonía fue justo eso: lentos minutos de angustia.

El set tenía destino a tie-break porque ambos ganaban sus servicios con autoridad. Hasta que Delpo sacó 4-4, Federer lo trabajo con pelotas cortas para llevarlo a la red y en su segundo break point; quebró por primera vez. No resultó definitivo, porque si bien Roger tuvo tres match points (llegó a ir 40-15), un determinado Del Potro se lo quebró para el 5-5.

Al final llegó el desempate que consagró al argentino. Con dos buenas derechas y una doble falta de Federer, Delpo se puso 3-0. Con dos saques más, 5-0. Lo cerró 7-2 para acercarse 18-7 en el historial ante el suizo. El duelo duró 3h, 41m, el argentino, por fin cortó la mala racha en este torneo tras haber perdido tres finales, con Nadal, Murray y Djokovic. Y se llevó un cheque por 1,340,000. Un número 1.