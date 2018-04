Democracia dilapidada

Varios comentaristas han afirmado que es posible que en las próximas elecciones presidenciales llegue a su fin el régimen político que comenzó formalmente en 2000, con la victoria de Vicente Fox, pero que ya se empezaba a gestar desde años atrás, con las reformas políticas y los triunfos de la oposición en varias gubernaturas y en el Congreso.

Entre el nuevo y el viejo régimen que acabó en 2000 hubo dos continuidades que, a la larga, parecen haber sido una carga demasiado pesada para el primero.

La primera fue la del sistema económico, que no sólo se mantuvo intacto, sino que siguió beneficiando a los mismos ganadores –una minoría– y perjudicando a los mismos perdedores –la mayoría–. Es evidente que esta situación eventualmente le restaría simpatías al nuevo régimen democrático. Las reformas económicas del gobierno de Peña Nieto no dieron los resultados que se esperaban. La gasolina está más cara, la educación sigue deprimida y la pobreza no se ha aliviado.

La segunda continuidad entre el viejo y el nuevo régimen fue la corrupción. Vimos alternancias en todo el país y lo que no vimos fue que la corrupción dejara de existir. Llegan los del PRD y los trinquetes siguen igual. Se van los del PRD y aterrizan los del PAN y no dejan de robar. Salen los del PAN y retornan los del PRI y ahora el asalto es más descarado. La boleta electoral sólo nos presenta distintas opciones de corrupción.

¿Por qué fracasó nuestra democracia post-2000? Como he sostenido en otras ocasiones (véase mi libro México sin sentido, Siglo XXI, 2011), considero que el problema fue que el nuevo régimen estuvo mal planeado.

La reforma política de finales del siglo anterior diseñó un sistema de alternancia electoral, pero se quedó corto en lo que toca a construir una democracia robusta.

Dicho de otro modo: la reforma política que permitió la alternancia presidencial en 2000 fue un sistema pensado para que varios partidos políticos pudieran compartir el poder, pero no para transmitir el poder de manera democrática a la ciudadanía.

En parte, este fracaso fue el resultado de una filosofía política adoptada casi por consenso por el grueso de la clase política de finales del siglo anterior, que concibe a la democracia de una manera formal, institucional, legal. El fracaso de esta filosofía es más que evidente en la actualidad.

No se entendió en aquel entonces que los guardianes de la democracia no son los jueces, sino los maestros. No se entendió que las reglas de las democracia no se inscriben en leyes –no son normas–, sino que se implantan en el carácter de los ciudadanos; es decir, son virtudes. No se entendió que la temporalidad de la democracia no es la de las elecciones que vendrán, sino la de la historia patria, la de sus esperanzas, la de sus ideales, la de sus anhelos.