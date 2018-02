Democracia: ganar o perder (o ninguna de las dos)

La lógica llamada “clásica” sostiene que hay tres leyes de la razón —y, por lo mismo, dirían algunos, de la realidad—. Estos tres principios son el de identidad, el de no contradicción y el del tercero excluso. Si bien la obediencia a estas normas es deseable e, incluso indispensable en distintos campos de la vida humana, me parece que en la política no siempre son válidos. La realidad, en este caso, supera a la lógica.

Cuando la democracia se entiende exclusivamente desde la óptica de la lucha por el poder, quienes participan en ella aceptan un conjunto de reglas que implican que cada uno de ellos gana o pierde, pero no puede ganar y perder o dejar de ganar o perder. En la elección de este año, sólo tendremos un vencedor. Todos los demás candidatos, partidistas o independientes, podrán describirse de una manera cruda como “perdedores”.

No obstante, podemos entender la democracia de otra manera, no como un campo de batalla —por pacífico o racional o virtuoso que sea— sino como la suma de esfuerzos de los individuos de una comunidad para alcanzar sus ideales, cumplir sus metas y resolver sus dificultades. La candidatura de María de Jesús Patricio Martínez debe entenderse de esta manera.

En un artículo anterior, sostuve que su candidatura implicaba una paradoja: si ganaba la elección presidencial, perdería rotundamente, puesto que lo que el neozapatismo ha declarado una y otra vez —desde la Quinta Declaratoria— es que es un movimiento que no aspira a llegar al poder. Aquella posibilidad, que siempre pareció remota, ahora queda claro que es imposible. Marichuy no alcanzará el número de firmas que exige la ley para quedar inscrita en la boleta como candidata independiente. El peligro de aquella paradoja ha quedado disuelto. Pero ¿acaso podemos decir —en la forma de otra paradoja, ahora benigna— que Marichuy ganó perdiendo?

Marichuy ha declarado que lo importante no era alcanzar el número de firmas para el registro, sino que la ciudadanía cobrara conciencia de una agenda política diferente a la de los demás partidos y candidatos. ¿Pero acaso no fue esa la intención de la llamada “otra campaña”, que antes habían organizado los neozapatistas? ¿Qué se ganó con movilizar a numerosos ciudadanos bienintencionados para registrar firmas con sus teléfonos celulares? Si el objetivo político era que el nombre de María de Jesús Patricio Martínez llegara a la boleta, no se puede describir —ni siquiera con el eufemismo más generoso— que haya ganado algo.

Sin embargo, pienso que la manera más esclarecedora de entender la campaña de Marichuy es aquella que va más allá de la lógica del triunfo y la derrota en la política. Entendida de esta manera, su digna participación en el proceso debe agradecerse y aplaudirse, puesto que nos ha recordado que otra democracia es posible.