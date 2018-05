Denuncia censura en Puebla el líder local de Morena

El partido Movimiento Regeneración Nacional denunció que el gobierno de Puebla cancelará los espectaculares de Miguel Barbosa, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Gabriel Biestro, líder de Morena en Puebla, aseguró que la publicidad de Barbosa Huerta fue colocada en estricto apego a la ley

“Le decimos al gobierno del Estado, al gobernador José Antonio Gali Fayad, que no siga violando la ley, que saque las manos de la contienda electoral, que no juegue a favor de una candidata, que no asuma una actitud de tal arbitrariedad”