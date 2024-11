¿De qué murió Fernando Valenzuela? Sale a luz la verdad de su fallecimiento

El mundo del béisbol aún llora la pérdida de Fernando Valenzuela, una de los figuras más importantes de Grandes Ligas. La noticia de su muerte fue recibida con gran pesar, por lo que los Dodgers le rindieron un emotivo homenaje en el Dodger Stadium; sin embargo, la familia del mexicano manejó con discreción todos los detalles relacionados con su fallecimiento.

Apenas a unas semanas de su deceso, el portal de noticias TMZ filtró el supuesto certificado de defunción del histórico pitcher, en el que se detallan las presuntas causas que derivaron en su fallecimiento.

Según el informe, ’El Toro’ sufrió un choque séptico, una condición que es provocada por infecciones severas que afectan el funcionamiento de los órganos. Este tipo de shock ocurre cuando una infección, ya sea bacteriana, fúngica o viral, se esparce en el organismo, llevando a una caída en la presión arterial, dificultad para respirar, confusión mental y el eventual fallo de órganos vitales, debido a la falta de oxigenación adecuada.

Fernando Valenzuela en la Fernandomanía Weekend Foto: AP

De acuerdo con TMZ, el choque séptico no fue el único padecimiento registrado en el documento; pues el sonorense también habría sufrido de cirrosis alcohólica descompensada y esteatohepatitis no alcohólica. Este último padecimiento, aunque no está relacionado con el consumo de alcohol, produce efectos similares a los de la cirrosis alcohólica, provocando severos daños en el hígado y una pérdida significativa de peso, condiciones que podrían relacionarse con su aspecto físico en sus últimas apariciones públicas.

Además, el informe refiere que Valenzuela pudo haber padecido la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, un trastorno cerebral degenerativo que afecta las funciones cognitivas, así como la pérdida de coordinación y, finalmente, la muerte. Esta patología, aunque es poco común, es letal y puede ser hereditario, surgir de manera espontánea o incluso transmitirse a través de contacto con tejido infectado.

Los restos de Fernando Valenzuela fueron cremados y descansan en el Forest Memorial Park de Hollywood Hills, California, sitio donde reposan las cenizas de grandes figuras del entretenimiento. La familia de Valenzuela prefirió mantener en privado los detalles de sus últimos días, buscando preservar el legado de una leyenda que inspiró a generaciones de mexicanos y que hizo historia al convertirse en una de las grandes estrellas de la MLB.