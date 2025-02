Rodríguez y Sánchez se van del Open AKRON

En Mérida, Yucatán

El sueño para las tenistas mexicanas Victoria Rodríguez y Ana Sofía Sánchez en el Mérida Open AKRON 2025 terminó en cuartos de final, en donde cayeron en sets corridos ante la dupla número tres del certamen y quienes se perfilan favoritas, Timea Babos con Nicole Melichar-Martínez.

Las jugadoras aztecas tuvieron un duro encuentro ante dos rivales en el Top 40 de las mejores del mundo en dobles, además que las condiciones del clima y “chances que no tomamos”, terminaron por decantar la derrota.

“Estuvo difícil porque había bastante viento, no estoy diciendo que son excusas. Creo que había puntos donde al final no se dieron para nosotros. Hubo algunas chances que no tomamos y creo que eso fue la diferencia”, dijo Victoria Rodríguez, tras el duelo, en conferencia de prensa.

Desarrollo del juego ı Foto: La Razón

Aunque tuvieron un arranque que ilusionó, rápidamente Timea Babos con Nicole Melichar-Martínez tomaron control del juego. “Creo que al principio del primer set tuvimos unas chances y si las hubiéramos aprovechado, creo que el partido podía haber sido diferente, hubiera tal vez estado un poco más reñido”, agregó.

Con parciales de 6-1 y 6-2, la húngara Timea Babos, la actual 39 del mundo, y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, la 15 mejor, no le dieron oportunidad de nada a las mexicanas, quienes ante los medios señalaron lo difícil que es enfrentar a rivales de tal nivel, además que Babos llegó a ser la mejor del mundo en dobles en algún momento de su carrera.

“Pues al final son jugadoras que una fue número uno del mundo en dobles, creo que las dos son doblistas. Al final, nosotras más que nada nos dedicamos al individual, entonces obviamente hay otro nivel. No es fácil jugar contra jugadoras dentro del top veinte. Pero bueno, yo creo que hay que jugar más torneos de este nivel para poder adaptarnos y seguir creciendo”.

Timea Babos y Melichar-Martínez están con paso más que firme en el Mérida Open AKRON, pues en la ronda previa dieron cuenta por 6-0 y 6-2 de las griegas María Sakkari y Dimitra Pavlou. Su próximo duelo en el Yucatán Country Club será ante Irina Jromachova y Anna Danilina.

Las jugadoras mexicanas no quedaron felices con la derrota, pero se marchan del Mérida Open AKRON con la satisfacción de haber logrado una victoria en dobles, y ya piensan en sus próximos desafíos.

“Pues la verdad que me voy contenta de poder hacer una victoria aquí, pero bueno, no satisfecha, al final no se nos dio, estoy feliz de poder competir aquí en casa y bueno, la semana que viene hay un torneo en Chihuahua, de cincuenta mil”, dijo Sánchez.